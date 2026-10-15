गरबा की तीन तालियों से त्रिदेव का कनेक्शन, डांडिया का भी खास महत्व…जानकर हो जाएंगे हैरान

धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र (11 से 19 अक्टूबर 2026) के पावन दिनों में भक्ति, संगीत और ऊर्जा का अद्भुत संगम 'गरबा' (Garba) नृत्य के रूप में देखने को मिलता है। मूल रूप से गुजरात की इस सांस्कृतिक धरोहर को पूरे विश्व में पहचान मिल चुकी है।

दिसंबर 2023 में यूनेस्को (UNESCO) द्वारा गरबा को भारत की 'अमूर्त सांस्कृतिक विरासत' (Intangible Cultural Heritage) की सूची में शामिल किया गया था। गोल घेरे में घूमकर किया जाने वाला यह नृत्य केवल मनोरंजन या लोक-नृत्य नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक, ब्रह्मांडीय और पौराणिक रहस्य छिपा हुआ है।