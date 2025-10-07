मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Neechbhang Rajyog 2025: शुक्र के नीचभंग राजयोग से 3 राशि वाले बनेंगे धनवान, करियर में मिलेगी सफलता

    09 अक्टूबर को शुक्र के कन्या राशि में गोचर और सूर्य के साथ बनने वाला नीचभंग राजयोग तीन राशियों के लिए शुभ रहेगा। इन जातकों को करियर, धन, प्रेम और सामाजिक सम्मान में विशेष लाभ मिल सकता है। यह समय तरक्की, स्थिरता और सफलता का प्रतीक बनेगा।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 08:21:17 AM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 08:21:17 AM (IST)
    Neechbhang Rajyog 2025: शुक्र के नीचभंग राजयोग से 3 राशि वाले बनेंगे धनवान, करियर में मिलेगी सफलता
    शुक्र का गोचर बुध की राशि कन्या में होने जा रहा है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. कन्या राशि को करियर और आर्थिक लाभ के संकेत।
    2. तुला राशि को प्रमोशन और वैवाहिक जीवन में सुधार।
    3. वृश्चिक राशि को सम्मान और रुके कार्यों में सफलता।

    धर्म डेस्क। Neech Bhang Rajyog Lucky Zodiac: ग्रहों की चाल एक बार फिर बड़ा बदलाव लेकर आने वाली है। 09 अक्टूबर को शुक्र का गोचर बुध की राशि कन्या में होने जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शुक्र कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, तो वे नीच भाव में माने जाते हैं।

    दिलचस्प बात यह है कि इस समय सूर्य भी कन्या राशि में मौजूद हैं। इस संयोग से नीचभंग राजयोग का निर्माण हो रहा है, जो कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ साबित होगा। इस योग से तीन राशियों के जातकों को विशेष लाभ मिलने के संकेत हैं।

    कन्या राशि

    कन्या राशि के जातकों के लिए यह योग अत्यंत लाभदायक रहेगा। नौकरीपेशा लोगों को करियर में उन्नति और वेतन वृद्धि का अवसर मिल सकता है। व्यापार करने वाले जातकों के लिए भी यह समय मुनाफा और विस्तार लेकर आ सकता है।

    बेरोजगारों को नौकरी मिलने की संभावना बन रही है। कार्यस्थल पर सम्मान बढ़ेगा और प्रेम संबंधों में सुधार देखने को मिलेगा। कुल मिलाकर यह समय प्रगति और आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला रहेगा।

    तुला राशि

    तुला राशि के जातकों को नीचभंग राजयोग का सबसे ज्यादा लाभ मिलने की संभावना है। व्यापार में लिए गए पुराने निर्णय अब लाभ देंगे। वैवाहिक जीवन में चल रहे मतभेद खत्म होंगे और रिश्तों में सौहार्द बढ़ेगा।

    सिंगल जातकों के विवाह के योग बनेंगे, जबकि नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी और परिवार में सम्मान बढ़ेगा।

    वृश्चिक राशि

    वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह राजयोग जीवन में नई ऊंचाई का द्वार खोल सकता है। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा, रुके हुए कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी।

    भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, करियर में नए अवसर मिलेंगे और प्रेम जीवन स्थिर रहेगा। कुल मिलाकर, यह योग सफलता और समृद्धि का संकेत दे रहा है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.