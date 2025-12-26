इन 3 तरीकों से कमाया पैसा कर देगा बर्बाद, नीम करोली बाबा ने दी ये खास चेतावनी

धर्म डेस्क। नीम करोली बाबा के उपदेश आज भी लोगों के जीवन में मार्गदर्शन का काम करते हैं। उनकी शिक्षाएं न केवल मन की अशांति को दूर करती हैं, बल्कि सही और सादा जीवन जीने की राह भी दिखाती हैं।

जीवन के लिए धन है आवश्यक नीम करोली बाबा मानते थे कि जीवनयापन के लिए धन बेहद जरूरी है। इंसान को अपनी और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और ईमानदारी के साथ धन कमाना चाहिए। उनका कहना था कि धन कमाना गलत नहीं है, लेकिन इसे कमाने का तरीका हमेशा सत्य और नैतिक होना चाहिए।

ऐसा धन जीवन को कर सकता है बर्बाद बाबा के अनुसार, अगर धन गलत रास्तों से कमाया जाए तो वही पैसा जीवन में दुख, तनाव और अशांति लेकर आता है। उन्होंने ऐसे तीन तरीकों का जिक्र किया है, जिनसे कमाया गया धन व्यक्ति का जीवन खराब कर सकता है। 1. लोभ से कमाया गया धन नीम करोली बाबा कहते थे कि जरूरत से ज्यादा पाने की इच्छा ही लोभ को जन्म देती है। लोभ में आकर कमाया गया धन कभी संतोष नहीं देता। ऐसे लोग चाहे जितना भी कमा लें, मन से हमेशा खाली और अशांत रहते हैं। यह धन खुशी नहीं, बल्कि बेचैनी बढ़ाता है।