    New Year 2026: नए साल पर तिरुपति से लेकर महाकालेश्वर मंदिर तक होगी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए जानें ये बातें

    नए साल पर देशभर के प्रमुख मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है। तिरुपति, महाकाल, राम मंदिर, पुरी, वैष्णो देवी और चामुंडेश्वरी में भारी भीड़ रहती है। द ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Mon, 22 Dec 2025 12:55:39 PM (IST)Updated Date: Mon, 22 Dec 2025 12:55:39 PM (IST)
    New Year 2026: नए साल पर तिरुपति से लेकर महाकालेश्वर मंदिर तक होगी भक्तों की भीड़, दर्शन के लिए जानें ये बातें
    आस्था और भक्ति के माहौल के साथ नए साल की शुरुआत। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. नए साल पर प्रमुख मंदिरों में लाखों श्रद्धालु दर्शन को पहुंचते हैं।
    2. तिरुपति और वैष्णो देवी में ऑनलाइन बुकिंग अनिवार्य मानी जाती।
    3. महाकाल, पुरी और अयोध्या में लंबी कतारें लगती हैं।

    धर्म डेस्क। नए साल की शुरुआत देशभर में आस्था और भक्ति के माहौल के साथ होती है। 1 जनवरी को भगवान के दर्शन कर जीवन में सुख-समृद्धि की कामना करने के लिए लाखों श्रद्धालु प्रमुख धार्मिक स्थलों का रुख करते हैं।

    तिरुपति बालाजी, उज्जैन महाकाल, पुरी जगन्नाथ, अयोध्या राम मंदिर, वैष्णो देवी और मैसूर के चामुंडेश्वरी मंदिर में इस दौरान भारी भीड़ उमड़ती है। भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन विशेष इंतजाम करता है, लेकिन श्रद्धालुओं को भी पहले से तैयारी करना जरूरी होता है।


    इन प्रमुख मंदिरों में रहती है भारी भीड़

    तिरुपति बालाजी मंदिर, आंध्र प्रदेश

    भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन के लिए नए साल पर लाखों भक्त पहुंचते हैं। यहां भीड़ प्रबंधन के लिए SSD टोकन और ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था है।

    महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन

    मध्यप्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल का मंदिर है। यहां नए साल के पहले दिन भस्म आरती और दर्शन के लिए जनसैलाब उमड़ता है। लंबी कतारें लगती हैं।

    राम मंदिर, अयोध्या

    अयोध्या में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद राम मंदिर बन पाया है। यहां रामलला के दर्शन के लिए देशभर से श्रद्धालु पहुंचते हैं। यहां सुरक्षा और कतार प्रबंधन बहुत ही कड़े रहते हैं।

    जगन्नाथ मंदिर, पुरी

    नए साल पर भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए लाखों भक्त आते हैं। कतारों में घंटों इंतजार करना पड़ सकता है।

    वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू-कश्मीर

    माता वैष्णो देवी मंदिर जम्मू-कश्मीर में स्थित है। माता का आशीर्वाद पाने के लिए यहां नए साल पर भक्तों की भीड़ रहती है। यात्रा पंजीकरण अनिवार्य है।

    दर्शन के तरीके के लिए करें जरूरी तैयारी

    बड़े मंदिरों में ऑनलाइन बुकिंग या टोकन सिस्टम अपनाना सबसे बेहतर विकल्प है। तिरुपति में दर्शन स्लॉट पहले ही खुल जाते हैं। वैष्णो देवी यात्रा के लिए RFID कार्ड जरूरी होता है। सुबह जल्दी पहुंचने पर भीड़ अपेक्षाकृत कम मिलती है।

    सुरक्षा के रहते हैं कड़े इंतजाम

    भारी भीड़ के चलते मंदिर परिसरों में पुलिस और सुरक्षा बल तैनात रहते हैं। श्रद्धालुओं को उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। जलपान, शौचालय और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाती है।

    दर्शन करने से पहले रखें सावधानी

    नए साल पर ट्रैफिक जाम और लंबा इंतजार आम बात है। धैर्य रखें और गर्म कपड़े, आरामदायक जूते व पहचान पत्र साथ रखें। सही योजना और ऑनलाइन जानकारी के साथ आप नए साल की शुरुआत शांतिपूर्वक और श्रद्धा के साथ कर सकते हैं।

