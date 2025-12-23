New Year 2026: नए साल में इन राशियों की बदलेगी किस्मत, धन-लाभ और करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

धर्म डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही लोगों में नई उम्मीदें और सपने जागने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का पहला महीना यानी जनवरी 2026 कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है। इस महीने सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध जैसे प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। खास बात यह है कि कुछ राशियों के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती, करियर ग्रोथ और सुख-समृद्धि लेकर आ सकता है।

ज्योतिषियों के मुताबिक, सूर्य का गोचर नौकरी में सफलता दिला सकता है, शुक्र का प्रभाव भौतिक सुखों और धन-लाभ को बढ़ाएगा, मंगल करियर में नई ऊंचाइयां देगा और बुध व्यापार व बुद्धि से जुड़े मामलों में फायदा पहुंचाएगा। आइए जानते हैं जनवरी 2026 के अहम ग्रह गोचर और उनके प्रभाव के बारे में-

सूर्य गोचर 2026 वर्तमान में सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं। वे 13 जनवरी 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से कई राशियों के जातकों को नौकरी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा, जो नई शुरुआत और उन्नति का प्रतीक माना जाता है। शुक्र गोचर 2026 सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव 12 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को वे मकर राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस परिवर्तन से कई राशियों के जातकों को भौतिक सुख, धन-लाभ और रिश्तों में मधुरता का अनुभव हो सकता है।