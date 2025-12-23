मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    New Year 2026: नए साल में इन राशियों की बदलेगी किस्मत, धन-लाभ और करियर में मिलेगी बड़ी सफलता

    New Year 2026: नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही लोगों में नई उम्मीदें और सपने जागने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का पहला महीना यानी जनवरी 2 ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Tue, 23 Dec 2025 08:09:31 AM (IST)Updated Date: Tue, 23 Dec 2025 08:09:31 AM (IST)
    New Year 2026: नए साल में इन राशियों की बदलेगी किस्मत, धन-लाभ और करियर में मिलेगी बड़ी सफलता
    नए साल में इन राशियों की बदलेगी किस्मत।

    HighLights

    1. जनवरी 2026 कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है।
    2. सूर्य, शुक्र, मंगल, बुध जैसे प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे।
    3. जानें जनवरी 2026 के अहम ग्रह गोचर और प्रभाव के बारे में।

    धर्म डेस्क। नए साल 2026 की शुरुआत के साथ ही लोगों में नई उम्मीदें और सपने जागने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, साल का पहला महीना यानी जनवरी 2026 कई राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है।

    इस महीने सूर्य, शुक्र, मंगल और बुध जैसे प्रमुख ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, जिसका सीधा असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। खास बात यह है कि कुछ राशियों के जातकों के लिए यह समय आर्थिक मजबूती, करियर ग्रोथ और सुख-समृद्धि लेकर आ सकता है।

    ज्योतिषियों के मुताबिक, सूर्य का गोचर नौकरी में सफलता दिला सकता है, शुक्र का प्रभाव भौतिक सुखों और धन-लाभ को बढ़ाएगा, मंगल करियर में नई ऊंचाइयां देगा और बुध व्यापार व बुद्धि से जुड़े मामलों में फायदा पहुंचाएगा। आइए जानते हैं जनवरी 2026 के अहम ग्रह गोचर और उनके प्रभाव के बारे में-


    सूर्य गोचर 2026

    वर्तमान में सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं। वे 13 जनवरी 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। इसके बाद 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य के इस गोचर से कई राशियों के जातकों को नौकरी और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने के योग बनेंगे। इसी दिन मकर संक्रांति का पर्व भी मनाया जाएगा, जो नई शुरुआत और उन्नति का प्रतीक माना जाता है।

    शुक्र गोचर 2026

    सुख-सुविधाओं और ऐश्वर्य के कारक शुक्र देव 12 जनवरी तक धनु राशि में रहेंगे। इसके बाद 13 जनवरी 2026 को वे मकर राशि में गोचर करेंगे। शुक्र के इस परिवर्तन से कई राशियों के जातकों को भौतिक सुख, धन-लाभ और रिश्तों में मधुरता का अनुभव हो सकता है।

    मंगल गोचर 2026

    ग्रहों के सेनापति मंगल फिलहाल धनु राशि में हैं और 15 जनवरी 2026 तक वहीं रहेंगे। इसके बाद 16 जनवरी को मंगल मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 22 फरवरी तक इसी राशि में स्थित रहेंगे। मंगल का यह गोचर करियर, साहस और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। कई लोगों को मनचाही सफलता और पद-प्रतिष्ठा मिलने के संकेत हैं।

    बुध गोचर 2026

    ग्रहों के राजकुमार बुध इस समय वृश्चिक राशि में विराजमान हैं और 28 दिसंबर तक वहीं रहेंगे। इसके बाद 29 दिसंबर को वे धनु राशि में प्रवेश करेंगे और 16 जनवरी 2026 तक इसी राशि में रहेंगे। फिर 17 जनवरी को बुध मकर राशि में गोचर करेंगे। बुध का यह परिवर्तन व्यापार, निवेश और संचार से जुड़े क्षेत्रों में लाभ दिला सकता है।

    किन राशियों पर पड़ेगा सबसे ज्यादा शुभ प्रभाव?

    इन ग्रह गोचरों के चलते कुछ राशियों की किस्मत हीरे की तरह चमक सकती है। आर्थिक तंगी से राहत मिलने, आय के नए स्रोत बनने और करियर में उन्नति के मजबूत योग बन रहे हैं। हालांकि, सटीक परिणाम व्यक्ति की कुंडली पर भी निर्भर करेंगे।

    अस्वीकरण - इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य ज्योतिषीय मान्यताओं और गणनाओं पर आधारित है। नईदुनिया इन दावों की पुष्टि नहीं करता और न ही अंधविश्वास का समर्थन करता है। पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.