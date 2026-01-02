मेरी खबरें
    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Fri, 02 Jan 2026 12:04:09 PM (IST)Updated Date: Fri, 02 Jan 2026 12:04:09 PM (IST)
    नए साल में जरूर करें ये वास्तु उपाय, बदल जाएगी किस्मत; नहीं टिकेगी दरिद्रता
    नए साल में जरूर करें ये वास्तु उपाय।

    HighLights

    1. नए साल पर जरूर करें ये वास्तु उपाय।
    2. घर का वातावरण सकारात्मक होता है।
    3. रुकी हुई घड़ी प्रगति में बाधा मानी जाती है।

    धर्म डेस्क। नया साल (New Year 2026) आपके जीवन में नई ऊर्जा, सुख और समृद्धि लेकर आ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का वातावरण जितना सकारात्मक होता है, उतना ही इसका असर व्यक्ति की तरक्की, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

    अगर लंबे समय से काम अटक रहे हैं, तनाव बना रहता है या घर में नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो नए साल की शुरुआत इन आसान वास्तु उपायों के साथ करें।

    नए साल पर जरूर करें ये वास्तु उपाय

    1. मुख्य द्वार का शुद्धिकरण

    मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। नए साल के पहले दिन इसे अच्छी तरह साफ करें। दरवाजे पर हल्दी-कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।


    2. नमक मिले पानी से पोंछा

    वास्तु शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला तत्व माना गया है। नए साल पर घर में पोंछा लगाते समय पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक मिलाएं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।

    3. मंदिर की सफाई और टूटी मूर्तियां हटाएं

    घर के मंदिर से सूखी मालाएं, पुराने फूल और खंडित मूर्तियां तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार, टूटी मूर्तियां वास्तु दोष का कारण बनती हैं। मंदिर को स्वच्छ रखें और रोजाना घी का दीपक जलाएं, इससे घर में शांति और शुभता बनी रहती है।

    4. कबाड़ और बंद घड़ियों से पाएं छुटकारा

    घर में रखा पुराना कबाड़ मानसिक तनाव और रुकावटों का कारण बनता है। नए साल से पहले स्टोर रूम, छत और कोनों की अच्छी तरह सफाई करें। साथ ही बंद पड़ी घड़ियों को ठीक करवाएं या हटा दें, क्योंकि रुकी हुई घड़ी प्रगति में बाधा मानी जाती है।

    5. धूप-लोबान से करें वातावरण शुद्ध

    शाम के समय घर में कपूर, गूगल या लोबान जलाएं। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, वातावरण शुद्ध होता है और घर में सकारात्मकता व शांति का संचार होता है।

    इन आसान वास्तु उपायों को अपनाकर आप नए साल 2026 की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर सकते हैं और जीवन से दरिद्रता व परेशानियों को दूर रख सकते हैं।

