नए साल में जरूर करें ये वास्तु उपाय, बदल जाएगी किस्मत; नहीं टिकेगी दरिद्रता

धर्म डेस्क। नया साल (New Year 2026) आपके जीवन में नई ऊर्जा, सुख और समृद्धि लेकर आ सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, घर का वातावरण जितना सकारात्मक होता है, उतना ही इसका असर व्यक्ति की तरक्की, मानसिक शांति और आर्थिक स्थिति पर पड़ता है।

अगर लंबे समय से काम अटक रहे हैं, तनाव बना रहता है या घर में नकारात्मकता महसूस हो रही है, तो नए साल की शुरुआत इन आसान वास्तु उपायों के साथ करें। नए साल पर जरूर करें ये वास्तु उपाय 1. मुख्य द्वार का शुद्धिकरण मुख्य द्वार को घर की ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। नए साल के पहले दिन इसे अच्छी तरह साफ करें। दरवाजे पर हल्दी-कुमकुम से स्वास्तिक बनाएं और आम या अशोक के पत्तों का तोरण लगाएं। मान्यता है कि इससे मां लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मक शक्तियां दूर रहती हैं।

2. नमक मिले पानी से पोंछा वास्तु शास्त्र में नमक को नकारात्मक ऊर्जा सोखने वाला तत्व माना गया है। नए साल पर घर में पोंछा लगाते समय पानी में एक मुट्ठी सेंधा नमक मिलाएं। इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है। 3. मंदिर की सफाई और टूटी मूर्तियां हटाएं घर के मंदिर से सूखी मालाएं, पुराने फूल और खंडित मूर्तियां तुरंत हटा दें। शास्त्रों के अनुसार, टूटी मूर्तियां वास्तु दोष का कारण बनती हैं। मंदिर को स्वच्छ रखें और रोजाना घी का दीपक जलाएं, इससे घर में शांति और शुभता बनी रहती है।