Chandra Gochar: साल के आखिरी दिन इन राशियों के लिए खुलेगा किस्मत का ताला, पूरी होगी मनचाही मुराद

धर्म डेस्क। 31 दिसंबर को पौष माह की द्वादशी तिथि के साथ (Year End Horoscope 2025) वैष्णव पुत्रदा एकादशी का पावन पर्व मनाया जाएगा। यह दिन भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की आराधना के लिए विशेष माना जाता है। इसी शुभ तिथि पर चंद्र देव वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जिसका असर कुछ राशियों के लिए बेहद शुभ रहने वाला है।

वैदिक पंचांग के अनुसार, 31 दिसंबर को पौष माह के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है। वैष्णव समाज इस दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत रखता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, इसी दिन मन के कारक चंद्र देव वृषभ राशि (Moon Transit in Taurus) में प्रवेश करेंगे। चंद्र गोचर से कुछ राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव, धन लाभ और इच्छापूर्ति के योग बनेंगे। आइए जानते हैं कौन-सी राशियां रहेंगी सबसे ज्यादा भाग्यशाली-

मेष राशि मेष राशि के जातकों के लिए चंद्र गोचर शुभ संकेत लेकर आ रहा है। चंद्र देव के वृषभ राशि में प्रवेश करने से आर्थिक स्थिति में सुधार देखने को मिलेगा। धन लाभ के नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। नए साल की शुरुआत आपके लिए खुशखबरी के साथ हो सकती है। शिक्षा और करियर से जुड़े मामलों में सफलता मिलेगी। मनचाही इच्छा पूरी होने से मन प्रसन्न रहेगा। कर्क राशि कर्क राशि के स्वामी स्वयं चंद्र देव हैं, इसलिए यह गोचर आपके लिए विशेष फलदायी रहेगा। चंद्र देव एकादश भाव में विराजमान होकर आय में वृद्धि के योग बनाएंगे। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार का सहयोग और बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त होगा।