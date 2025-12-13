'AI बदल देगा दुनिया के संवाद का तरीका', नास्त्रेदमस की 2025 की वो भविष्यवाणियां जो एकदम सच साबित हुईं

धर्म डेस्क। प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस अपनी रहस्यमयी भविष्यवाणियों के लिए जाने जाते हैं। उनकी पुस्तक लेस प्रोफेटिज (The Prophecies) में कई डरावनी भविष्यवाणियां हैं, जिनमें से हिटलर के उदय और 9/11 हमलों जैसी कुछ घटनाएं सच साबित हुई हैं। भविष्यवाणी जो सच साबित हुई नास्त्रेदमस ने 2025 के लिए एक महत्वपूर्ण भविष्यवाणी की थी कि यह साल एआई (AI) द्वारा दुनिया के संवाद के तरीके को पूरी तरह से बदल देगा। यह भविष्यवाणी काफी हद तक सच साबित हुई है। इस साल एआई का उपयोग काफी बढ़ा है और इसके अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देखे गए हैं। भविष्य में एआई का इस्तेमाल और भी बढ़ने वाला है।

मानसिक स्वास्थ्य संकट का अनुमान इसके साथ ही उन्होंने इस साल के लिए मानसिक स्वास्थ्य संकट की भी भविष्यवाणी की थी। उनका मानना था कि काम और जीवन की निरंतर भागदौड़ के कारण लोगों में तनाव, चिंता और अवसाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस समय में लोग "कम संसाधनों में अधिक काम करने" की मानसिकता पर जोर देंगे। यह भविष्यवाणी भी काफी हद तक सही प्रतीत होती है, क्योंकि गैलप की रिपोर्ट के अनुसार, 75% तकनीकी कर्मचारी पहले से ही तनावग्रस्त महसूस कर रहे हैं।