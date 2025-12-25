मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Numerology: बातों-बातों में अपना काम निकलवा लेते हैं इस मूलांक के लोग, स्वभाव से होते हैं बेहद स्मार्ट

    Numerology News: अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म तारीख का व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। खासतौर पर कुछ मूलांक के लोग अपनी बातों और स ...और पढ़ें

    By Himadri Singh HadaEdited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 25 Dec 2025 09:48:11 AM (IST)Updated Date: Thu, 25 Dec 2025 09:48:11 AM (IST)
    Numerology: बातों-बातों में अपना काम निकलवा लेते हैं इस मूलांक के लोग, स्वभाव से होते हैं बेहद स्मार्ट
    बातों के जादूगर होते हैं इस मूलांक के लोग।

    HighLights

    1. बातों के जादूगर होते हैं इस मूलांक के लोग।
    2. चतुराई से दूसरों से निकलवा लेते हैं अपना काम।
    3. इस मूलांक के लोग स्वभाव से होते हैं बेहद स्मार्ट।

    धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म तारीख का व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। खासतौर पर कुछ मूलांक के लोग अपनी बातों और संवाद कला से सामने वाले को पलभर में प्रभावित कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल होते हैं मूलांक 5 वाले व्यक्ति, जिन्हें बातों का जादूगर कहा जाता है।

    मूलांक 5 - बातचीत के मास्टर

    अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 वाले लोग बोलने में बेहद माहिर होते हैं। इनकी ज़ुबान में ऐसा जादू होता है कि सामने वाला आसानी से इनकी बात मान लेता है। अपनी इसी खूबी के दम पर ये लोग जीवन में तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।


    किसका होता है मूलांक 5?

    जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह बुध होता है, जिसे बुद्धि, चतुराई और संचार कौशल का प्रतीक माना गया है।

    स्वभाव से होते हैं बेहद स्मार्ट

    बुध ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 5 वाले लोग बेहद बुद्धिमान और तेज़ दिमाग के होते हैं। बातचीत में ये सामने वाले को समझना और उसी हिसाब से जवाब देना बखूबी जानते हैं।

    हाज़िरजवाबी है इनकी पहचान

    मूलांक 5 के लोग हाज़िरजवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब इनके पास तुरंत होता है और ये अपनी बात को इस अंदाज़ में रखते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाता।

    बदलाव से नहीं डरते

    इन लोगों को जीवन में बदलाव पसंद होता है। एक ही काम या एक जैसी दिनचर्या इन्हें जल्दी बोर कर देती है। ये समय और परिस्थिति के साथ खुद को ढालने में माहिर होते हैं, यही वजह है कि हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं।

    आत्मविश्वास बनता है सफलता की कुंजी

    मूलांक 5 वालों का आत्मविश्वास दूर से ही नजर आता है। यही आत्मविश्वास इन्हें कार्यक्षेत्र में सफलता दिलाता है। इनका आकर्षक व्यक्तित्व लोगों को खुद-ब-खुद अपनी ओर खींच लेता है।

    नोट - यहां दी गई जानकारी सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। नईदुनिया इसकी पुष्टि नहीं करता। किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.