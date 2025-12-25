Numerology: बातों-बातों में अपना काम निकलवा लेते हैं इस मूलांक के लोग, स्वभाव से होते हैं बेहद स्मार्ट

धर्म डेस्क। अंक ज्योतिष के अनुसार जन्म तारीख का व्यक्ति के स्वभाव और व्यक्तित्व पर गहरा असर पड़ता है। खासतौर पर कुछ मूलांक के लोग अपनी बातों और संवाद कला से सामने वाले को पलभर में प्रभावित कर लेते हैं। ऐसे ही लोगों में शामिल होते हैं मूलांक 5 वाले व्यक्ति, जिन्हें बातों का जादूगर कहा जाता है।

मूलांक 5 - बातचीत के मास्टर अंक ज्योतिष के मुताबिक मूलांक 5 वाले लोग बोलने में बेहद माहिर होते हैं। इनकी ज़ुबान में ऐसा जादू होता है कि सामने वाला आसानी से इनकी बात मान लेता है। अपनी इसी खूबी के दम पर ये लोग जीवन में तरक्की की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं।

किसका होता है मूलांक 5? जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, उनका मूलांक 5 माना जाता है। इस मूलांक का स्वामी ग्रह बुध होता है, जिसे बुद्धि, चतुराई और संचार कौशल का प्रतीक माना गया है। स्वभाव से होते हैं बेहद स्मार्ट बुध ग्रह के प्रभाव के कारण मूलांक 5 वाले लोग बेहद बुद्धिमान और तेज़ दिमाग के होते हैं। बातचीत में ये सामने वाले को समझना और उसी हिसाब से जवाब देना बखूबी जानते हैं। हाज़िरजवाबी है इनकी पहचान मूलांक 5 के लोग हाज़िरजवाब होते हैं। हर सवाल का जवाब इनके पास तुरंत होता है और ये अपनी बात को इस अंदाज़ में रखते हैं कि सामने वाला इंप्रेस हुए बिना नहीं रह पाता। बदलाव से नहीं डरते इन लोगों को जीवन में बदलाव पसंद होता है। एक ही काम या एक जैसी दिनचर्या इन्हें जल्दी बोर कर देती है। ये समय और परिस्थिति के साथ खुद को ढालने में माहिर होते हैं, यही वजह है कि हर हाल में आगे बढ़ते रहते हैं।