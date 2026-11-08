धर्म डेस्‍क। खुशियों और रोशनी का त्योहार दिवाली, 8 नवंबर, 2026 को मनाया जा रहा है। इस मौके का बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है, जिसमें भक्त समृद्धि, खुशी और अच्छी किस्मत के लिए देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। घरों को दीयों और लाइटों से सजाया जाता है क्योंकि परिवार त्योहार मनाने के लिए एक साथ आते हैं।

अपने धार्मिक रीति-रिवाजों के अलावा, दिवाली कई पारंपरिक मान्यताओं से भी जुड़ी है। शकुन शास्त्र के अनुसार, इस दिन कुछ खास जानवरों और जीवों को देखना एक शुभ संकेत माना जाता है और माना जाता है कि इससे देवी लक्ष्मी की कृपा मिलती है।

उल्लू से लेकर गाय तक, यहां सात ऐसे जीव हैं जिन्हें पारंपरिक रूप से त्योहार के दौरान देखने पर अच्छी किस्मत से जोड़ा जाता है। ये मान्यताएं शकुन शास्त्र की पारंपरिक व्याख्याओं पर आधारित हैं और कुछ लोग त्योहार के सांस्कृतिक और धार्मिक रीति-रिवाजों के हिस्से के तौर पर इनका पालन करते हैं। 1. दिवाली पर उल्लू देखना उल्लू को देवी लक्ष्मी की सवारी माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, दिवाली पर उल्लू का दिखना अच्छी किस्मत और खुशहाली का संकेत माना जाता है। शकुन शास्त्र इसके दिखने को पैसे की तंगी खत्म होने और देवी की कृपा से जीवन में धन आने की संभावना से जोड़ता है। दिवाली पर रात में उल्लू देखना दिन में उल्लू देखने की तुलना में खास तौर पर शुभ माना जाता है। 2. दिवाली पर छछूंदर देखना शकुन शास्त्र में दिवाली पर अचानक छछूंदर का दिखना भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। पारंपरिक मान्यताएं इसे पैसे से जुड़ी समस्याओं से राहत और जीवन में तरक्की से जोड़ती हैं। माना जाता है कि इसका दिखना इस बात का संकेत है कि व्यक्ति के पैसे के हालात बेहतर हो सकते हैं।

3. लक्ष्मी पूजा के दौरान छिपकली देखना दिवाली पर छिपकली देखना शुभ माना जाता है, खासकर अगर यह लक्ष्मी पूजा करते समय दीवार पर दिखाई दे। आम मान्यताओं के अनुसार, इसे इस बात का संकेत माना जाता है कि प्रार्थना सफल हुई है और देवी लक्ष्मी भक्त से खुश हैं। त्योहार पर छिपकली दिखने से भी पूरे साल अच्छे नतीजे मिलते हैं। 4. दिवाली पर घर में बिल्ली का आना शकुन शास्त्र दिवाली पर बिल्ली देखना या उसका घर में आना एक अच्छा संकेत मानता है। हालांकि, इस मान्यता में एक अंतर है: बिल्ली का दिखना शुभ माना जाता है, लेकिन पारंपरिक रूप से इस दिन उसका रोना अशुभ माना जाता है। 5. दिवाली पर गाय देखना हिंदू परंपरा में गाय को पवित्र माना जाता है, क्योंकि माना जाता है कि गाय में 33 करोड़ देवी-देवता निवास करते हैं। इसलिए, दिवाली पर गाय का दिखना भगवान के आशीर्वाद का संकेत माना जाता है। पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, इसका दिखना किसी व्यक्ति के जीवन में अच्छे बदलाव और अच्छी किस्मत ला सकता है। 6. काली चींटियों का झुंड देखना दिवाली पर काली चींटियों का झुंड देखना भी एक शुभ घटना मानी जाती है। शकुन शास्त्र इसे जमा हुए धन में बढ़ोतरी और पैसे की तंगी से राहत से जोड़ता है। इसे पारंपरिक रूप से खुशहाली बढ़ने का संकेत माना जाता है।