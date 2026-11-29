धर्म डेस्क। मध्य प्रदेश की सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच बसा पचमढ़ी सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों और झरनों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक मान्यताओं के लिए भी जाना जाता है। यहां की गुफाओं, पहाड़ियों और प्राचीन शिव मंदिरों में आस्था की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। खासकर जटाशंकर गुफा ऐसी जगह है, जहां प्रकृति की बनाई चट्टानों को भगवान शिव का स्वरूप मानकर पूजा जाता है। हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन करने पहुंचते हैं।

25 से 31 दिसंबर तक आयोजित होने वाले पचमढ़ी उत्सव के दौरान भी पर्यटक यहां की प्राकृतिक सुंदरता के साथ धार्मिक विरासत को करीब से देख सकते हैं। भस्मासुर से जुड़ी है जटाशंकर गुफा की कहानी पचमढ़ी की जटाशंकर गुफा को लेकर एक प्रचलित पौराणिक कथा है। मान्यता के अनुसार, भस्मासुर ने भगवान शिव की तपस्या करके ऐसा वरदान प्राप्त किया था कि वह जिसके सिर पर हाथ रखेगा, वह भस्म हो जाएगा। वरदान मिलने के बाद उसने भगवान शिव को ही भस्म करने की कोशिश की।