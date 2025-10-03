पापांकुशा एकादशी व्रत रखने से सारे पाप होते हैं नष्ट, जरूर पढ़ें यह कथा

धर्म डेस्क। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापांकुशा एकादशी कहा जाता है। इस वर्ष यह व्रत 3 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को रखा जाएगा, जबकि इसका पारण 4 अक्टूबर को होगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन विधिपूर्वक भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से जीवन के पापों का क्षय होता है। भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पुराणों में इसका विशेष महत्व बताया गया है। पापांकुशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति पापमुक्त होता है। उसे श्रीहरि की कृपा से परमगति भी मिल जाती है।