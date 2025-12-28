मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Paush Putrada Ekadashi 2025: संतान सुख और सौभाग्य दिलाने वाला व्रत, जानें तिथि-पूजा मुहूर्त

    पौष पुत्रदा एकादशी साल 2025 की आखिरी एकादशी है। यह व्रत संतान सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करने वाला माना जाता है। पंचांग के अनुसार गृहस्थ और वैष्णव ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Dec 2025 01:55:16 PM (IST)Updated Date: Sun, 28 Dec 2025 01:55:16 PM (IST)
    Paush Putrada Ekadashi 2025: संतान सुख और सौभाग्य दिलाने वाला व्रत, जानें तिथि-पूजा मुहूर्त
    पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि को लेकर असमंजस बना हुआ है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. पौष पुत्रदा एकादशी संतान सुख और सौभाग्य बढ़ाने वाला व्रत।
    2. गृहस्थ 30 दिसंबर, वैष्णव 31 दिसंबर को व्रत करेंगे।
    3. एकादशी व्रत से गुरु ग्रह मजबूत और बाधाएं दूर।

    धर्म डेस्क। पौष माह अब समाप्ति की ओर है और इस महीने की दूसरी एकादशी को पौष पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस एकादशी का व्रत संतान सुख, सुख-समृद्धि और सौभाग्य बढ़ाने वाला माना गया है। खास बात यह है कि यह साल 2025 की आखिरी एकादशी भी है। ऐसे में व्रत की तिथि को लेकर लोगों में असमंजस बना हुआ है।

    आइए जानते हैं पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इसका धार्मिक महत्व..

    पौष पुत्रदा एकादशी की तिथि

    पंचांग के अनुसार एकादशी तिथि की शुरुआत 30 दिसंबर सुबह 7 बजकर 50 मिनट से होगी और इसका समापन 31 दिसंबर सुबह 5 बजे होगा। इसी कारण गृहस्थजन 30 दिसंबर को एकादशी व्रत रखेंगे, जबकि वैष्णवजन 31 दिसंबर को पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत करेंगे।


    पूजा के शुभ मुहूर्त

    30 दिसंबर को एकादशी व्रत और भगवान विष्णु की पूजा के लिए चार प्रमुख शुभ मुहूर्त बताए गए हैं...

    • ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 05:24 से 06:19 तक

    • अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:03 से 12:44 तक

    • विजय मुहूर्त: 02:07 से 02:49 तक

    • गोधूलि मुहूर्त: शाम 05:31 से 05:59 तक

    व्रत का पारण 31 दिसंबर को दोपहर 1:26 से 3:31 बजे के बीच किया जाएगा। वहीं, जो श्रद्धालु 31 दिसंबर को व्रत रखते हैं, वे 1 जनवरी सुबह 7 बजे के बाद पारण कर सकते हैं।

    एकादशी व्रत का महत्व

    पद्मपुराण, स्कंदपुराण, विष्णु पुराण और नारद पुराण में एकादशी व्रत की महिमा विस्तार से बताई गई है। मान्यता है कि सच्चे मन से किया गया एकादशी व्रत पापों का नाश करता है और मन को शुद्ध करता है। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है, जो संतान, ज्ञान, धर्म, सुख और सौभाग्य का कारक है। इस दिन विष्णु पूजन करने से विवाह और संतान प्राप्ति में आ रही बाधाएं दूर होती हैं।

    एकादशी पर दान का महत्व

    एकादशी के दिन पीले फल, पीले वस्त्र, तिल, गुड़ और अन्न (चावल छोड़कर) का दान शुभ माना जाता है। जरूरतमंदों को भोजन कराना भी विशेष पुण्य प्रदान करता है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.