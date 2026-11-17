धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्‍योतिष के अनुसार चंद्रमा हर ढाई दिन में अपना राशि परिर्वतन करते हैं। 17 नवंबर अर्थात आज शाम 3:30 पर चंद्रमा देवता मकर राशि से गोचर करते हुए क्रमशः कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे और 19 नवम्बर रात्रि 11:30 तक कुंभ राशि में ही रहेंगे उसके पश्चात क्रमशः मीन राशि में गोचर करेंगे।

चन्द्रमा देवता क्रमशः मंगल के धनिष्ठा नक्षत्र, राहु के शतभिषा नक्षत्र और देवगुरू बृहस्पति के पूर्वाभाद्रपद नक्षत्र से गोचर करते हुए कुंभ से मीन राशि की यात्रा करेंगे। चंद्रमा के राशि परिवर्तन का किन राशियों पर क्‍या असर होगा वृश्चिक राशि के जातकों के लिए लंबी दूरी की यात्रा करना वर्जित है और यदि यात्रा करनी पड़े तो व्यवस्थित और योजनाबद्ध रूप से करें। वाहन चलाते समय भी सावधानी रखें। मानसिक स्थिरता बनाएं रखने का सांगोपांग प्रयास करें। व्यर्थ के विवाद से अलग रहें और व्यर्थ के तनाव से बचें।