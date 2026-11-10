धर्म डेस्‍क। यदि आप ज्‍योतिष में रुचि रखते हैं जो यह लेख आपके काम का है। यह तो आपको पता ही होगा कि हर राशि किसी एक ग्रह के प्रभाव से संचालित हेाती है और उसके अनुसार ही उसके जीवन की दिशा तय होती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ग्रह के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे प्रभावित राशियों को स्‍वाभाविक रूप से वैराग्‍य की प्राप्ति होती है। जी हां, आपने सही पहचाना। यह केतु है। डिटैचमेंट का कारक। केतु प्रधान जातक वैराग्‍य के प्रति बहुत स्‍वाभाविक होता है। ज्‍योतिष पंडित दीपक के पाराशर ने इस बारे में विस्‍तार से बताया है। आइये पढ़ते हैं।

केतु रहस्यमय, वैराग्यकारी और आत्मिक ग्रह ज्योतिष शास्त्र में केतु को रहस्यमय, वैराग्यकारी और आत्मिक ग्रह माना गया है। केतु ऐसा ग्रह है जो बाहर दिखाई कम देता है, पर भीतर बहुत गहराई से काम करता है। जब केतु किसी जातक की कुंडली में लग्न अर्थात प्रथम भाव में स्थित होता है, तो उसका प्रभाव सीधे व्यक्ति के व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी मानसिक बनावट और उसके जीवन की दिशा पर पड़ता है।

ऐसा जातक सामान्य लोगों से अलग दिखाई देता है, भले ही वह स्वयं को सामान्य जीवन में ढालने का पूरा प्रयास करे। वह भीड़ में रहता हुआ भी भीतर से अकेलापन महसूस कर सकता है और सामान्य दिनचर्या निभाते हुए भी किसी गहरी खोज से गुजर रहा होता है। लग्न में केतु वाले जातक को समझना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका जीवन भीतर और बाहर-दोनों स्तरों पर चलता है। अपने जीवन के पहले लगभग 25 से 30 वर्षों तक ऐसा जातक सामान्यतः चंचल, मिलनसार और सामाजिक दिखाई देता है। वह लोगों से जल्दी जुड़ जाता है, बातचीत में सहज होता है और सामाजिक परिवेश में स्वयं को अच्छी तरह ढाल लेता है। बाहरी रूप से देखने पर कोई यह अनुमान नहीं लगा पाता कि उसके भीतर एक गहरी वैराग्यपूर्ण बेचैनी निरंतर काम कर रही है। वह जीवन को हँसते-बोलते, हल्के-फुल्के ढंग से जीता हुआ दिखाई देता है, पर भीतर कहीं न कहीं एक अस्पष्ट असंतोष बना रहता है।

मैं क्या चाहता हूं, मैं यहां क्यों हूं, यह सब किसलिए है? कई बार वह स्वयं से ही प्रश्न करता है—मैं क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ, यह सब किसलिए है। इन प्रश्नों के उत्तर उस समय उसे भी स्पष्ट नहीं होते, पर प्रश्न बने रहते हैं। यही केतु का प्रारंभिक प्रभाव है—भीतर प्रश्न, बाहर सामान्यता। लगभग 30 वर्ष की आयु के बाद उसके जीवन में एक ऐसा परिवर्तन आता है, जिसे अचानक कहा जा सकता है, पर वह पूरी तरह स्वाभाविक होता है। जो पहले चंचल था, वह अब गंभीर होने लगता है। जो पहले बाहरी संसार में अधिक रमा हुआ था, उसका ध्यान अब धीरे-धीरे भीतर की ओर जाने लगता है। अब चमक-दमक, दिखावा और भौतिक उपलब्धियां उसे पहले जैसी आकर्षक नहीं लगतीं। उसका मन आध्यात्मिक विषयों की ओर खिंचने लगता है—ईश्वर, ध्यान, आत्मज्ञान, मुक्ति और मोक्ष जैसे शब्द अब केवल शब्द नहीं रहते, बल्कि अनुभव की आकांक्षा बन जाते हैं। वह दर्शन, योग, साधना या वेदांत जैसे मार्गों की ओर स्वाभाविक रूप से आकर्षित हो सकता है। यह परिवर्तन किसी उपदेश, आघात या बाहरी दबाव के कारण नहीं होता, बल्कि भीतर से उठने वाली एक मौन पुकार का परिणाम होता है। कायर नहीं होता लेकिन उसे टकराव पसंद नहीं ऐसा जातक कायर नहीं होता, पर उसे जोखिम, बहस, लड़ाई-झगड़े और टकराव आकर्षित नहीं करते। उसके भीतर साहस होता है, पर वह उसे प्रदर्शन का विषय नहीं बनाता। वह स्वभाव से शांतिप्रिय होता है और अनावश्यक संघर्ष से स्वयं को दूर रखना चाहता है। कई बार लोग उसे डरपोक या कमजोर समझ लेते हैं, जबकि वास्तविकता यह होती है कि वह जीवन को टकराव के माध्यम से नहीं, समझ और दूरी के माध्यम से जीना पसंद करता है। आवश्यकता पड़ने पर वह दृढ़ भी हो सकता है, पर आक्रामक होना उसका स्वभाव नहीं होता।