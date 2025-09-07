Pitra Paksha पर पितरों की शांति के लिए करें तर्पण और दान, पढ़ें किस तिथि को कौन सा श्राद्ध

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन: भाद्रपद पूर्णिमा पर रविवार से महालय श्राद्ध पक्ष का आरंभ हो गया है। तिथि क्षय होने के कारण इस बार श्राद्ध पक्ष 16 की बजाय 15 दिन का रहेगा। इस बार महालय का आरंभ चंद्र ग्रहण के साए में हो रहा है।

रविवार को रात 9 बजाकर 56 मिनट पर चंद्र ग्रहण लगेगा। इसका सूतक दोपहर 12 बजाकर 58 मिनट से शुरू हो जाएगा। धर्मशास्त्र के जानकारों के अनुसार ग्रहण के वेधकाल में मूर्ति स्पर्श, पूजा पाठ और निषेध माना जाता है, इसलिए सूतक लगने से पहले तीर्थ श्राद्ध तथा घरों में पितरों के निमित्त धूप ध्यान कर लेना चाहिए।