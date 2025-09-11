Pitru Paksha 2025: सबसे जटिल कुंडली दोषों में शामिल हैं पितृ दोष, ज्योतिषाचार्य से जानें श्राद्ध पक्ष में खरीददारी करें या नहीं

धर्म डेस्क। भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से पितृपक्ष की शुरुआत हो गई है। प्रतिपदा का पहला श्राद्ध रविवार को मनाया गया था। अक्सर लोग यह मानते हैं कि पितृ पक्ष पर कोई वस्तु खरीदना अशुभ होता है। उनकी इस राय पर ज्योतिषाचार्य पंडित रवि शर्मा ने विचार रखें हैं।

ज्योतिषाचार्य पंडित रवि शर्मा ने बताया कि ब्रह्म वैवर्त पुराण और हिंदू ज्योतिष के अनुसार पितरों की संतुष्टि देवताओं की पूजा से पहले आवश्यक मानी गई है। पितृ दोष को कुंडली के सबसे जटिल दोषों में गिना जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष के दौरान यमराज पितरों को मुक्त कर देते हैं, जिससे वे अपने वंशजों से श्राद्ध ग्रहण कर सकें। इस अवधि में कौए को पितरों का प्रतीक माना जाता है और श्राद्ध का प्रथम अंश उन्हें अर्पित किया जाता है।