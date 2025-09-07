Pitru Paksha 2025: श्राद्ध काल की रात करें ये खास उपाय, पितृ होंगे प्रसन्न और सभी दुखों का होगा अंत

धर्म डेस्क: पितृ पक्ष 2025 (Pitru Paksha 2025) आज से आरंभ हो गया है। यह पवित्र कालखंड हिंदू धर्म में पितरों को समर्पित होता है। मान्यता है कि इस अवधि में पितर धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को आशीर्वाद देकर उनके जीवन से दुख-कष्ट दूर करते हैं। इस वर्ष पितृ पक्ष 7 सितंबर से शुरू होकर 21 सितंबर तक चलेगा। इस दौरान लोग श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे धार्मिक कर्मकांड करते हैं ताकि पितरों की आत्मा को शांति मिले और उन्हें मोक्ष प्राप्त हो।

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, पितृ पक्ष में किए गए उपाय व्यक्ति के जीवन से पितृ दोष को समाप्त करते हैं और घर-परिवार में सुख-समृद्धि लाते हैं। खासकर रात का समय पितरों को प्रसन्न करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है।

पितृ पक्ष की रात करने योग्य उपाय पीपल के नीचे दीपक जलाना: मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं और पितरों का वास होता है। पितृ पक्ष की रात को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या की रात यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है।

मान्यता है कि पीपल के पेड़ में देवताओं और पितरों का वास होता है। पितृ पक्ष की रात को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से पितृ प्रसन्न होते हैं और पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। विशेष रूप से सर्व पितृ अमावस्या की रात यह उपाय अत्यंत शुभ माना जाता है। दक्षिण दिशा में दीपक रखना: धार्मिक मान्यता है कि घर की दक्षिण दिशा में पितरों का निवास होता है। ऐसे में प्रतिदिन रात को दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का दीपक जलाकर पितरों को अर्पित करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और घर में सुख-शांति बनी रहती है।