Pitru Paksha 2025: पितरों की आत्मा की शांति के लिए ऐसे करें तर्पण, जानें सरल विधि; पूर्वजों का मिलेगा आशीर्वाद

पितृ पक्ष (Pitru Paksha 2025) का समय पूर्वजों को समर्पित माना जाता है। इस अवधि में पितरों के तर्पण और श्राद्ध का विशेष महत्व है। परंतु अक्सर ऐसा होता है कि पुरोहित उपलब्ध नहीं हो पाते। ऐसे में कई लोग सोचते हैं कि घर पर तर्पण (Tarpan Vidhi and Mantra) कैसे करें। यदि विधि का सही ज्ञान हो तो घर पर भी यह क्रिया आसानी से की जा सकती है। आइए जानते हैं पितृ पक्ष 2025 में घर पर तर्पण करने की विधि और इसका महत्व।

पितृ पक्ष 2025 की शुरुआत इस वर्ष 7 सितंबर से हो रही है। हिंदू धर्म में इसे पूर्वजों की आत्मा की शांति और तृप्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह काल 16 दिनों का होता है और इसमें पितरों का तर्पण और श्राद्ध करना शुभ माना जाता है।