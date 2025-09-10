Pitru Paksha Tarpan 2025: क्या गया में पितरों का तर्पण करने के बाद छोड़ सकते हैं श्राद्ध, पंडित जी से जानें

धर्म डेस्क। हिंदू धर्मशास्त्रों में पितृपक्ष यानी श्राद्ध पक्ष का विशेष महत्व माना गया है। इस वर्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत 18 सितंबर 2025 से हो रही है, जो पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए समर्पित पखवाड़ा होता है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए तर्पण, पिंडदान और दान करते हैं। माना जाता है कि श्रद्धा से किए गए कर्म पूर्वजों को तृप्त करते हैं और आशीर्वाद स्वरूप परिवार में सुख-समृद्धि आती है।

गया श्राद्ध का महत्व और भ्रांति ज्योतिष आचार्य पंडित अमर डब्बावाला बताते हैं कि गया जी में श्राद्ध करना श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन कई लोग वहां श्राद्ध करने के बाद यह मान लेते हैं कि अब हर साल श्राद्ध की आवश्यकता नहीं है। जबकि शास्त्रों के अनुसार यह धारणा गलत है।