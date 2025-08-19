Astro Tips: 4 राशियों पर श्रीकृष्ण और राधा रानी लुटाते हैं प्यार, राधाष्टमी पर इन जातकों के पूरे होंगे सारे काम

धर्म डेस्क। Radha Rani Ki Priya Rashi: हिंदू पंचांग के अनुसार राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। इस दिन राधा रानी की पूजा जरूर करनी चाहिए। इससे भगवान श्रीकृष्ण बहुत खुश होते हैं। वह भक्तों को विशेष आशीर्वाद देते हैं, जिससे उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

ज्योतिष के अनुसार कुछ राशियों पर राधा-कृष्ण की विशेष कृपा बनी रहती है। इन जातकों का जीवन भक्ति, प्रेम और समृद्धि से भरा रहता है।

इस आर्टिकल में उन चार राशियों के बारे में विस्तार से बताएंगे....

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातक आकर्षक व्यक्तित्व, कलात्मक प्रवृत्ति और संगीत प्रेमी होते हैं। इनका स्वभाव स्नेही और प्रेमपूर्ण होता है।

श्रीकृष्ण और राधा रानी से इनका स्वाभाविक जुड़ाव माना जाता है। राधाष्टमी पर विधि-विधान से पूजा करने पर जीवन में तरक्की और धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातक स्वभाव से तेजस्वी और नेतृत्व क्षमता वाले होते हैं। किशोरीजी की विशेष कृपा इन पर रहती है। राधाष्टमी पर राधा-कृष्ण की पूजा करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं।

कर्ज से मुक्ति मिल सकती है, जिससे आर्थिक क्षमता बढ़ेगी। जीवन में सकारात्मक बदलाव संभव हैं। करियर में ग्रोथ की संभावनाएं हैं।

तुला राशि

तुला राशि के लोग संतुलित स्वभाव और सौंदर्यप्रियता के लिए जाने जाते हैं। श्रीजी की कृपा से इन जातकों को सुख-समृद्धि और प्रतिष्ठा मिलती है।

पूजा-अर्चना से आर्थिक संकट दूर होता है और हर निर्णय सही सिद्ध होता है। जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। श्रीजी की पूजा जरूर करें।

मीन राशि

मीन राशि के जातक आध्यात्मिक और दयालु स्वभाव वाले होते हैं। राधाष्टमी पर विशेष पूजा से इनके जीवन की सभी बाधाओं का अंत संभव है।

सुख-सुविधाओं में बढ़ोतरी होती है और कार्यक्षेत्र में प्रभाव बढ़ता है। किशोरीजी की कृपा से परिवार का साथ और मानसिक शांति मिलती है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।