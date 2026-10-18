मूर्ति नहीं, नाभिकमल चक्र की पूजा! कहीं चढ़नी पड़ती है 1000 सीढ़ियां, जानिए आरासना धाम और गुजरात के इस मंदिर का पौराणिक कनेक्शन

धर्म डेस्क। राजस्थान का सिरोही जिला अरावली की प्राकृतिक वादियों के साथ-साथ अपने अति-प्राचीन, अलौकिक और रहस्यमयी शक्तिपीठों के लिए प्रसिद्ध है। यहां स्थित आरासना अंबा माता, मातर माता, भद्रकाली (उमरनी) और मुखरी माता के मंदिर श्रद्धालुओं की गहरी आस्था और सांस्कृतिक विरासत के मुख्य केंद्र हैं।

इन मंदिरों में पारंपरिक प्रतिमा के स्थान पर 'नाभिकमल' पूजन से लेकर 21 किलोमीटर लंबी रहस्यमयी गुफा और 2 शेरों पर सवार मां भद्रकाली के दर्शन होते हैं। आइए जानते हैं सिरोही के इन 4 अनोखे देवी मंदिरों की प्रामाणिक और पौराणिक कथाएं- 1. आरासना अंबा माता मंदिर (नाभिकमल रूपी चक्र पूजन) स्थान और विशेषता: पिंडवाड़ा के पास स्थित यह मंदिर विश्वप्रसिद्ध दांता अंबाजी शक्तिपीठ से सीधा सम्बंध रखता है। इतिहासकारों के अनुसार, यहां मां की किसी पारंपरिक मूर्ति के स्थान पर देवी के नाभिकमल रूपी चक्र की पूजा की जाती है।

पौराणिक कथा: मान्यता है कि आरासुर नामक नरभक्षी राक्षस का वध करने के कारण मां को 'आरासुरी देवी' कहा गया। दांता रियासत से सम्बंध: लोककथा के अनुसार, दांता के राजा की भक्ति से प्रसन्न होकर मां उनके साथ चल पड़ीं, लेकिन शर्त यह थी कि राजा पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। दांता की सीमा पर राजा ने पीछे देख लिया और देवी वहीं ठहर गईं (जहां आज गुजरात का अंबाजी धाम स्थित है)। इसलिए आरासना और अंबाजी को एक ही दिव्य शक्ति के दो रूप माना जाता है। 2. मातर माता मंदिर (1,000 सीढ़ियां और देवड़ा राजवंश की वंशवृद्धि) स्थान और स्वरूप: सिरोही के सिरणवा पर्वत पर स्थित इस प्राचीन मंदिर तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को 1,000 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। मातर माता को आबूराज की अधिष्ठात्री 'अर्बुदा देवी' का ही स्वरूप माना जाता है।

देवड़ा राजवंश का वरदान: वर्ष 1206 में जालोर से निर्वासित शासक मानिक्यराय ने बरलूट को राजधानी बनाया था। नि:संतान मानिक्यराय को मातर माता के आशीर्वाद से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके बाद से देवड़ा राजवंश की वंशवृद्धि और राज्य की स्थिरता के लिए माता की आराधना की जाने लगी।