Kaal Sarp Dosh: धनवान से फकीर बना सकता है कुंडली में लगा यह दोष, जानें कैसे पाएं छुटकारा

धर्म डेस्क। ज्योतिष के अनुसार, राहु और केतु ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई भौतिक स्वरूप नहीं होता, लेकिन इनका प्रभाव बेहद गहरा माना जाता है। जब ये ग्रह अनुकूल होते हैं, तो व्यक्ति को धन, पद और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। लेकिन जब इनकी कुदृष्टि पड़ती है, तो जीवन में संघर्ष, असफलता और मानसिक तनाव बढ़ जाता है।

कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच आ जाते हैं, तो कालसर्प दोष बनता है। इसके भी कई प्रकार होते हैं, जिनमें घातक कालसर्प दोष को सबसे गंभीर माना गया है।

कब बनता है घातक कालसर्प दोष?

ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, जब कुंडली के दसवें भाव में राहु और चौथे भाव में केतु स्थित हों, और बाकी सभी ग्रह इन दोनों के बीच आ जाएं, तो घातक कालसर्प दोष बनता है। यह स्थिति जातक के लिए अत्यंत चुनौतीपूर्ण मानी जाती है। ऐसे योग में विशेषज्ञ ज्योतिषीय परामर्श लेना आवश्यक होता है।