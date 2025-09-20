मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Sarva Pitru Amavasya: इस बार की सर्वपितृ अमावस्‍या क्‍यों है इतनी खास, क्या है इसका महत्व? जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब

    Sarva Pitru Amavasya 2025: सर्वपितृ अमावस्या आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को कहा जाता है। यह पितृपक्ष का आखिरी दिन होता है। इस दिन श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान किया जाता है, जिससे पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 20 Sep 2025 06:10:46 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 20 Sep 2025 06:10:46 PM (IST)
    Sarva Pitru Amavasya: इस बार की सर्वपितृ अमावस्‍या क्‍यों है इतनी खास, क्या है इसका महत्व? जानें इससे जुड़े सभी सवालों के जवाब
    21 सितंबर को मनाई जाएगी सर्वपितृ अमावस्या

    HighLights

    1. 21 सितंबर को मनाई जाएगी सर्वपितृ अमावस्या
    2. हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या का विशेष महत्व
    3. सर्वपितृ अमावस्या पर पितृलोक लौटते हैं पितृ

    धर्म डेस्क। हिंदू धर्म में सर्वपितृ अमावस्या (Sarva Pitru Amavasya 2025) का विशेष महत्व है। इस बार सर्वपितृ अमावस्या 21 सितंबर को मनाई जाएगी, जो पितृ पक्ष का आखिरी दिन है। मान्यता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध तर्पण और पिंडदान आदि करने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और परिवार में सुख-समृद्धि आती है। आपके मन में सर्वपितृ अमावस्या को लेकर कई सवाल होंगे। आज हम इस आर्टिकल के जरिए उनका जवाब देंगे।

    क्या है सर्वपितृ अमावस्या?

    यह पितृ पक्ष के 16 दिनों के अंत का दिन होता है, जिसे पितरों को विदा करने का दिन भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर पितरों के नाम का श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

    सर्वपितृ अमावस्या का महत्व क्या है?

    इस दिन भूले-बिसरे सभी पितरों का श्राद्ध किया जाता है, जिससे उन्हें संतुष्टि मिलती है और वे प्रसन्न होकर अपने लोक चले जाते हैं। कहते हैं कि इस दिन किए गए कर्मकांड सीधे पितृ लोक तक पहुंचते हैं, जिससे पितृ प्रसन्न होकर अपने वंशजों को लंबी उम्र और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं।

    कब और कैसे मनाते हैं सर्वपितृ अमावस्या?

    यह आश्विन मास की अमावस्या को मनाया जाता है, जो इस साल 21 सितंबर को है।

    सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या दान करें?

    सर्वपितृ अमावस्या के दिन अन्न और अनाज: गेहूं, चावल, दाल आदि का दान करना शुभ होता है। इसके अलावा गुड़ और सफेद या काले तिल का दान करने से पितरों को शांति मिलती है। इसके साथ ही खीर, फल, कपड़े और पैसे का दान भी किया जाता है।

    सर्वपितृ अमावस्या के दिन क्या नहीं करना चाहिए?

    इस दिन घर में मांसाहार, लहसुन-प्याज का सेवन करने से बचें। इसके अलावा नया सामान खरीदने से बचें और घर में शांति व सात्विक वातावरण बनाए रखें। यह भी सलाह दी जाती है कि पशुओं और किसी भी बुजुर्ग या असहाय व्यक्ति को नुकसान न पहुंचाएं।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.