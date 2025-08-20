September Grah Gochar 2025: सितंबर में 4 बड़े ग्रह गोचर 3 राशि वालों को देंगे छप्पर फाड़ धन, मिलेगी नौकरी

धर्म डेस्क। Lucky Zodiac Signs September 2025: सितंबर 2025 ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद खास रहने वाला है। इस महीने चार बड़े ग्रह सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र अपनी चाल बदलेंगे। 13 सितंबर को मंगल तुला राशि में प्रवेश कर नक्षत्र परिवर्तन करेंगे।

17 सितंबर को सूर्य का गोचर होगा, जिसके बाद वे पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी और हस्त नक्षत्र से गुजरेंगे। सूर्य और बुध के गोचर से शुभ बुधादित्य योग बनेगा। शुक्र भी इस दौरान दो बार राशि परिवर्तन और दो बार नक्षत्र परिवर्तन करेंगे।

इन ग्रह गोचरों का सीधा असर 12 राशियों पर पड़ेगा, लेकिन खासतौर पर 3 राशियों को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। इन जातकों को करियर, वित्त और व्यक्तिगत जीवन में शुभ समाचार मिल सकते हैं।

ज्योतिषियों के अनुसार यह अवधि उनके लिए तरक्की, भाग्य वृद्धि और रिश्तों में मधुरता लेकर आएगी। सितंबर का महीना इन भाग्यशाली राशियों के लिए बेहद शुभ साबित हो सकता है।

मेष राशि

सितंबर के ग्रह गोचर का लाभ मेष राशि के जातकों को मिलेगा। उनके अटके सभी काम पूरे होंगे, जिससे आर्थिक लाभ मिलेगा। आपको परिवार का साथ मिलेगा, जिससे मानसिक तनाव कम होगा। कारोबार में लाभ होने की संभावना है।

मिथुन राशि

सितंबर के ग्रह गोचर में मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बड़ा बदलाव आएगा। आपको धन का लाभ मिलेगा, जिससे भौतिक सुखों में इजाफा होगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा। इस दौरान घर, दुकान व वाहन भी खरीद सकते हैं।

कर्क राशि

सितंबर के ग्रह गोचर में कर्क राशि वालों के जीवन में चमत्कारिक परिणाम आएंगे। इस दौरान अटका धन मिल सकता है।

अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।