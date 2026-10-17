इंदौर में कोल्हापुर की महालक्ष्मी, तुलजापुर की भवानी, माहुर की रेणुका देवी और नासिक की सप्तशृंगी देवी के एक साथ करें दर्शन

इंदौर। इंदौर में शक्ति के कई उपासना स्थल हैं। इनके बीच महाराष्ट्र में स्थित साढ़े तीन शक्तिपीठ में विराजित चार देवियों के दर्शन इंदौर के पलसीकर कॉलोनी स्थित दत्त माउली सदगुरु अण्णा महाराज संस्थान स्थित मंदिर में भक्तों को एक साथ होते हैं। यहां कोल्हापुर की देवी महालक्ष्मी, तुलजापुर की तुलजा भवानी, माहुर की रेणुका देवी और नासिक की सप्तशृंगी देवी, चौसठ योगिनी की लघु रूप की मूर्तियां विराजित हैं। यहां भगवान दत्तात्रेय भी विराजमान है।

सदगुरु अण्णा महाराज की प्रेरणा से वर्ष 2011 में यहां मंदिर की स्थापना की गई जिसके बाद से यहां निरंतर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां दर्शन हेतु आते है। जो भक्त अपनी कुलदेवी के दर्शन करने महाराष्ट्र स्थित शक्तिपीठ नहीं जा सकते उन्हीं की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए मंदिर की स्थापना की गई है बताया जाता है कि मां महालक्ष्मी, तुलजा भवानी, रेणुका माता मंदिर पूर्ण पीठ जबकि सप्तशृंगी माता को अर्ध शक्तिपीठ कहा जाता है।

विशेषता

वर्ष भर यहां होने वाले धार्मिक सामाजिक आयोजनों में देश भर से भक्त पहुंचते हैं खासकर गुरु पूर्णिमा, नवरात्रि और दत्त जयंती पर । भक्तों की ऐसी मान्यता है कि पांच गुरुवार यहां दर्शन करने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र में विशेष श्रृंगार ,अभिषेक एवं पूजन आरती की जाती है । चौसठ योगिनी देवी की 1008 दीपकों से आरती दर्शनीय होती है जिसमे बड़ी संख्या में भक्त शामिल होते हैं।