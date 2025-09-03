शनि-गुरु का त्रिदशांश योग से 3 राशि वालों की जिंदगी में लगेंगे चार चांद. करियर में मिलेगी सफलता

धर्म डेस्क। Tridashansh Yog 2025: ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस समय कर्मफल दाता शनि वक्री हैं और देवगुरु बृहस्पति अतिचारी स्थिति में विराजमान हैं। वर्तमान में शनि और गुरु 108 डिग्री पर स्थित होकर विशेष त्रिदशांश योग बना रहे हैं।

यह दुर्लभ संयोग सभी 12 राशियों पर असर डालेगा, लेकिन तीन राशियों के लिए यह समय विशेष रूप से शुभदायक सिद्ध हो सकता है। इन जातकों को करियर, धन, स्वास्थ्य और सामाजिक मान-सम्मान के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। यह योग न केवल रुके हुए कामों को गति देगा, बल्कि भाग्य के द्वार भी खोलेगा।

वृषभ राशि

त्रिदशांश योग से वृषभ जातकों को विशेष लाभ मिलेगा। उनको शनि-गुरु का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे उनके अटके हुए काम पूरे होंगे। उनको अचानक धन मिलने की संभावना है, जिससे बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा। उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। मानसिक तनाव दूर होगा। परिवार के साथ अच्छे माहौल में समय बीतेगा। इस दौरान विवाह तय होने की आशंका है, जिससे घर में खुशियां आएंगी।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों के लिए त्रिदशांश योग बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। जीवन में खुशियां आएंगी। समाज में आपका सम्मान होगा, जिससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। मेहनत से सफलता को पा सकेंगे। आपके पार्टनर से रिश्ते अच्छे होंगे।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को त्रिदशांश योग से सफलता मिलेगी। पुरानी स्वास्थ्य संबंधी समस्या खत्म होगी। इस दौरान परेशानियां दूर होने से मानसिक शांति मिलेगी। नौकरी-व्यापार में स्थिति बेहतर होगी, जिससे धन लाभ की स्थिति बनेगी।

अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।