धर्म डेस्‍क। शनि को हिंदू धर्म और ज्योतिष में कर्मों का फल देने वाला देवता कहा जाता है। जिन्हें जज भी कहा जाता है। शनि ग्रह के राशि परिवर्तन का ज्योतिष में खास महत्व है। ज्योतिषीय मान्यता है कि शनि का हर राशि परिवर्तन साढ़े साती और ढैया से जुड़े गणित पर असर डालता है। 2027 में शनि मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करेंगे। इसलिए 2 राशियों पर शनि ढैया का असर शुरू होने की संभावना है। जानिए वे कौन सी राशियां हैं?

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, शनि 3 जून 2027 को सुबह मेष राशि में प्रवेश करेंगे। मेष राशि में शनि का रहना 20 अक्टूबर 2027 तक रहेगा। उसके बाद शनि वक्री अवस्था में फिर से मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि 9 अगस्त 2027 को वक्री होंगे।

ज्योतिष के अनुसार, शनि के मेष राशि में प्रवेश करते ही कन्या राशि वालों पर अष्टम शनि का असर शुरू हो जाएगा। मेष, कन्या राशि से आठवीं राशि है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, इस दौरान काम में रुकावटें, देरी और ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। इसलिए, कोई भी बड़ा फ़ैसला लेते समय सोच-समझकर कदम उठाने की सलाह दी जाती है।

ज्योतिष के अनुसार, मेष राशि में शनि का रहना शुरू में कुछ महीनों के लिए होगा। वक्री गति के कारण शनि फिर से मीन राशि में लौट आएंगे। इसलिए इन दोनों राशियों को कुछ समय के लिए राहत मिलेगी। आइए जानते हैं शनि के इस महत्वपूर्ण गोचर का किन राशियों पर क्या असर होगा।

मकर राशि

ज्योतिष के अनुसार, इस दौरान मकर राशि के लोगों पर शनि की ढैया का असर भी शुरू हो जाएगा। चूँकि मेष राशि मकर राशि से चौथी राशि है, इसलिए इसे कंटक शनि भी कहा जाता है। इस दौरान घर, परिवार, प्रॉपर्टी और गाड़ियों से जुड़े मामलों में सावधान रहने की ज़रूरत पड़ सकती है। परिवार की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ने की संभावना है।

क्‍या मिलेगी 2028 तक राहत?

ज्योतिष के अनुसार, मेष राशि में आने के बाद शनि वक्री होकर 20 अक्टूबर, 2027 को मीन राशि में वापस आ जाएंगे। इसलिए, कन्या और मकर राशि पर ढैया का असर कुछ समय के लिए रुक जाएगा। यह राहत 23 फरवरी, 2028 तक रहेगी। उसके बाद, शनि फिर से मेष राशि में आ जाएंगे।

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2027 और 2030 के बीच शनि के ज़रूरी राशि परिवर्तन

3 जून, 2027 - मेष राशि में प्रवेश

20 अक्टूबर, 2027 - वक्री अवस्था में मीन राशि में वापसी

23 फरवरी, 2028 - फिर से मेष राशि में वापसी

8 अगस्त, 2029 - वृषभ राशि में प्रवेश

5 अक्टूबर, 2029 - वक्री अवस्था में मेष राशि में वापसी

17 अप्रैल, 2030 - वृषभ राशि में वापसी

शनि की ढैया का क्या मतलब है?

ज्योतिष के अनुसार, जब शनि चंद्र राशि से चौथे या आठवें भाव में होता है, तो उस समय को ढैया कहते हैं। चौथे भाव में शनि को कंटक शनि कहते हैं, जबकि आठवें भाव में शनि को अष्टम शनि कहते हैं। हालांकि, ढैय्या शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति के जीवन में सिर्फ़ बुरी घटनाएं ही होंगी। व्यक्ति की कुंडली, शनि की स्थिति और दूसरे ग्रहों के असर के आधार पर नतीजे अलग-अलग हो सकते हैं।

इन राशियों पर चल रहा है शनि की साढ़ेसाती और ढैया का असर, आने वाले समय में बढ़ेंगी मुश्किलें