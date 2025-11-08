Shani Margi 2025: 28 नवंबर को मीन राशि में मार्गी होंगे शनि, इन 3 राशियों की खुल जाएगी किस्मत

धर्म डेस्क। ज्योतिष शास्त्र में शनि को न्याय का देवता और कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना जाता है। शनि ग्रह वक्री होते हैं, तो जीवन में रुकावटें, आर्थिक संकट और संघर्ष बढ़ जाते हैं, लेकिन जैसे ही शनि अपनी सीधी चाल यानी मार्गी अवस्था में आते हैं, जीवन में सकारात्मक बदलाव शुरू हो जाते हैं।

पंचांग के अनुसार, इस साल शनि 28 नवंबर की सुबह 9 बजकर 20 मिनट पर मीन राशि में मार्गी होंगे। इस बदलाव का असर सभी राशियों पर पड़ेगा, लेकिन तीन राशियों पर विशेष रूप से शुभ प्रभाव दिखाई देगा। आइए जानते हैं कि किन तीन राशियों का भाग्य बदलने वाला है... मेष राशि शनि के मार्गी होने से मेष राशि वालों को बड़ी राहत मिलेगी। अब तक जो रुकावटें और अड़चनें काम में आ रही थीं, वे धीरे-धीरे खत्म होंगी। करियर, व्यापार और नौकरी में नए अवसर प्राप्त होंगे। आय के स्रोत बढ़ेंगे और आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। बिजनेस विस्तार के भी योग बन रहे हैं। किस्मत साथ देगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी।