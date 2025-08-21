मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Shani Sade Sati Upay: शनि साढ़ेसाती से जीवन में मची है उथल-पुथल, जातक पिठोरी अमावस्या पर करें ये उपाय

    22 अगस्त 2025 को भाद्रपद मास की पिठोरी अमावस्या है। इस दिन भगवान शिव और शनिदेव की उपासना विशेष फलदायी मानी जाती है। शिवलिंग अभिषेक, तेल-तिल अर्पण, दान और हनुमान पूजा से शनि की साढ़ेसाती व ढैया के बुरे प्रभाव कम होकर जीवन में सुख-शांति और समृद्धि आती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 07:59:55 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 08:38:01 AM (IST)
    Shani Sade Sati Upay: शनि साढ़ेसाती से जीवन में मची है उथल-पुथल, जातक पिठोरी अमावस्या पर करें ये उपाय
    शनि साढ़ेसाती के प्रभाव को कम करने के अचूक उपाए। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. शिवलिंग पर पंचामृत अभिषेक करने से शनि दोष शांति।
    2. सरसों तेल और काला तिल से दीप जलाना शुभ।
    3. हनुमान चालीसा पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं।

    धर्म डेस्क, इंदौर। सनातन धर्म में अमावस्या का बहुत महत्व है। इस साल पिठोरी अमावस्या 22 अगस्त को भाद्रपद मास की अमावस्या तिथि पर पड़ रही है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अभी मेष, कुंभ और मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती का प्रभाव चल रहा है। सिंह और धनु राशि पर शनि की ढैया चल रही है।

    मान्यता है कि पिठोरी अमावस्या पर भगवान शिव और शनिदेव की विशेष पूजा-अर्चना करनी चाहिए। यह जीवन पर पड़ रहे इन ग्रह दोषों के प्रभाव को कम कर सकते हैं।

    भगवान शिव की पूजा से शनि दोष से मिलेगी मुक्ति

    पिठोरी अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। इसका बहुत ही सकारात्मक प्रभाव शनि के दोष से पीड़ित जातकों के जीवन पर पड़ता है। शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करें। मंदिर में दीप जलाएं। शिव चालीसा का सच्चे मन से पाठ करने से भी शनि दोष का प्रभाव कम होता है।

    शनि को प्रसन्न करने के लिए अपनाएं उपाय

    पिठोरी अमावस्या के दिन शनि मंदिर जाकर सरसों के तेल में काला तिल डालकर दीपक जलाना शुभ रहता है। प्रदोष काल में यह उपाय करने से शनि का प्रकोप कम होता है। इसके साथ ही काला तिल, सरसों का तेल, अन्न और कंबल का दान करना भी अत्यंत फलदायी माना गया है।

    हनुमान जी की पूजा से प्रसन्न होते हैं शनि देव

    शिवलिंग पर धतूरा, बेलपत्र और कच्चा दूध चढ़ाने से शनि दोष का प्रभाव कम होता है। इसके अलावा हनुमान जी की पूजा और हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं, जिससे साढ़ेसाती के बुरे प्रभाव दूर होने लगते हैं।

    दान का महत्व

    पिठोरी अमावस्या पर गुड़, तिल, घी और धन का दान करने से न केवल शनि का अशुभ प्रभाव घटता है बल्कि पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। धार्मिक मान्यता है कि यह उपाय जीवन में धन, सुख और शांति लाने में सहायक होता है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.