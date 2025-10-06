मेरी खबरें
    Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर क्यों की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा, जानिए रात के समय खीर रखने का महत्व

    अश्विन मास में आने वाली शरद पूर्णिमा इस वर्ष सोमवार 6 अक्टूबर को है। इस दिन श्रद्धालू माता लक्ष्मी और चांद की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन रात के समय खीर बनाकर खुले पात्र में खुले आसमान के नीचे रखा जाता है। इन मान्यताओं का खास महत्व है।

    By Digital Desk
    Edited By: Roman Tiwari
    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 09:39:27 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 09:45:03 AM (IST)
    Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा पर क्यों की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा, जानिए रात के समय खीर रखने का महत्व
    शरद पूर्णिमा पर की जाती है माता लक्ष्मी की पूजा

    धर्म डेस्क, इंदौर: हिंदू धर्म में अश्विन मास के पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखकर देवी लक्ष्मी और चांद की पूजा की जाती है। साथ ही रात के समय खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और सुबह उसे खाता जाता है। शरद पूर्णिमा को लेकर कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिससे इस पूर्निमा की रात के महत्व का पता चलता है।

    ऐसी पौराणिक मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय देवी लक्ष्मी की उत्पत्ति जिस तिथि को हुई थी, वह शरद पूर्णिमा की थी। इसीलिए इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है। इसके लिए श्रद्धालू वर्त रखते हैं और रात के समय चांद की पूजा भी की जाती है।

    naidunia_image

    चंद्रमा की किरणों से मिलती है सकारात्मक ऊर्जा

    ऐसी मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। साथ ही ऐसा माना जाता है कि शरद पूर्णिमा का चांद सबसे अधिक चमकिला होता है। इस रात चांद से निकलने वाली किरणों में अमृत के गुण होते हैं। इसीलिए प्राचीन पौराणिक मान्यता के अनुसार रात के समय खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखा जाता है और सुबह प्रसाद के रूप में उसे ग्रहण किया जाता है। चांद की किरणों से इस खीर में सकारात्म ऊर्जा आती है।

    यह है तिथि

    पंचांग के अनुसार, इस साल पूर्णिमा कि तिथि सोमवार 06 अक्टूबर को है। तिथि दोपहर 12 बजकर 23 मिनट से शुरू होकर अगले दिन मंगलवार सुबह 9 बजकर 16 मिनट तक रहेगी। सोमवार रात को चंद्रोदय के बाद लक्ष्मी माता की पूजा अर्चना की जाएगी। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी की पूजा करने से धन की वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा को विधिवत मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही पूजा के समय राशि अनुसार इन मंत्रों का जाप करें।

    राशि अनुसार मंत्र जाप

    • मेष राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय 'ऊँ वसुन्धरायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • वृषभ राशि के जातक सुखों में वृद्धि के लिए पूजा के समय'ऊँ धनधान्य-कर्ये नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • मिथुन राशि के जातक कारोबार में सफलता पाने के लिए 'ऊँ पद्मालयायै नम:' मंत्र का एक माला जप करें।

    • कर्क राशि के जातक मानसिक तनाव से मुक्ति के लिए पूजा के समय 'ऊँ स्वाहायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • सिंह राशि के जातक कारोबार में लाभ पाने के लिए पूजा के समय 'ऊँ लक्ष्म्यै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • कन्या राशि के जातक निवेश से लाभ पाने के लिए पूजा के समय 'ऊँ दीप्तायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • तुला राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय ' ऊँ कमलायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • वृश्चिक राशि के जातक करियर में सफलता पाने के लिए पूजा के समय ' ऊँ कामाक्ष्यै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • धनु राशि के जातक आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए पूजा के समय 'ऊँ अमृतायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • मकर राशि के जातक शरद पूर्णिमा के दिन पूजा के समय 'ऊँ करुणायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • कुंभ राशि के जातक मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए पूजा के समय 'ऊँ पद्महस्तायै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    • मीन राशि के जातक शरद पूर्णिंमा के दिन पूजा के समय 'ऊँ वरलक्ष्म्यै नमः' मंत्र का एक माला जप करें।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

