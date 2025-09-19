Shardiya Navratri 2025: नवरात्र के आसपास हुआ है बेटी का जन्म? मां दुर्गा के नामों पर रखें अपनी लाडली का नाम

धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) का पावन समय माता रानी की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। इस अवधि में घर में कन्या का जन्म होना शुभ संकेत समझा जाता है। मान्यता है कि ऐसे समय पर जन्मी बच्ची घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती है।