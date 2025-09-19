Shardiya Navratri 2025: नवरात्र के आसपास हुआ है बेटी का जन्म? मां दुर्गा के नामों पर रखें अपनी लाडली का नाम
Baby Girl Names Inspired By Maa Durga: शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) का पावन समय माता रानी की भक्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। मान्यता है कि ऐसे समय पर जन्मी बच्ची घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती है।
Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 04:19:08 PM (IST)
Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 04:21:53 PM (IST)
Shardiya Navratri 2025
HighLights
- नवरात्र के आसपास बेटी का जन्म होना।
- लड़कियों के लिए माता रानी के नाम।
- मां दुर्गा के नामों की लिस्ट यहां देखें।
धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्र (Shardiya Navratri 2025) का पावन समय माता रानी की भक्ति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए बेहद खास माना जाता है। इस अवधि में घर में कन्या का जन्म होना शुभ संकेत समझा जाता है। मान्यता है कि ऐसे समय पर जन्मी बच्ची घर में सुख-समृद्धि और सौभाग्य लेकर आती है।
अगर नवरात्र या इसके आसपास आपकी गोद में लक्ष्मी आई है, तो आप उसके लिए माता रानी के दिव्य नामों में से कोई सुंदर और अर्थपूर्ण नाम चुन सकते हैं। माता के ये नाम न सिर्फ आध्यात्मिक महत्व रखते हैं, बल्कि बच्ची के जीवन को सकारात्मकता और आशीर्वाद से भी भर देते हैं।
लड़कियों के लिए माता रानी के नाम (Baby Girl Names Inspired By Maa Durga)
- आद्या - आद्या का अर्थ होता है शुरुआत या सर्वश्रेष्ठ। ऐसे में यह छोटा और यूनिक नाम आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।
- आर्या - आर्या का अर्थ है महान या सम्माननीय। देवी को समर्पित यह नाम आपकी बेटी के लिए अच्छा रहेगा।
- भवप्रीता - इस नाम का अर्थ है जिसे सृष्टि या भव प्रिय है या जो भक्तों द्वारा पूजनीय और प्रिय हैं। यह मां दुर्गा के 108 नामों में से एक है।
- त्रिनेत्रा - माता रानी का एक नाम त्रिनेत्रा भी है। ऐसे में यह दिव्य नाम आप अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।
- अनंता - माता रानी को समर्पित इस नाम का अर्थ है बिना अंत वाला, असीमित, या शाश्वत। ऐसे में आपकी बेटी के लिए यह नाम बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
- मातंगी - मातंगी का अर्थ है भगवान मातंग की देवी। आप माता रानी के इस नाम को अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।
- श्री - जो श्री स्वरूपा हैं और शुभता व धन-संपत्ति की देवी हैं। ऐसे में आप अपनी बेटी को ये प्यारा-सा नाम दे सकते हैं।
- शर्वाणी - भगवान शिव की पत्नी होने का कारण देवी का एक नाम शर्वाणी भी है।
- हरप्रिया - भगवान शिव को प्रिय होने के कारण देवी को हरप्रिया भी कहा जाता है। ऐसे में आप यह नाम अपनी बेटी को दे सकते हैं।
- स्वधा - देवी का एक नाम स्वधा भी है, जो आपकी बेटी पर बहुत ही प्यारा ललेगा।
- त्रिवर्णा - जो तीन वर्ण वाली हैं, ऐसी देवी को त्रिवर्णा के रूप में भी जाना जाता है। ऐसे में आप यह नाम अपनी बेटी के लिए चुन सकते हैं।
- कामाक्षी - देवी दुर्गा का एक नाम कामाक्षी भी है। ऐसे में आप अपनी बेटी को यह दिव्य नाम दे सकते हैं।
- प्रज्ञा - देवी के इन नाम का अर्थ है जो ज्ञानी व बुद्धिमान हैं। ऐसे में यह नाम आपकी बेटी पर खुल खिलेगा।