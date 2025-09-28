मेरी खबरें
    Shardiya Navratri 2025: नवरात्रि के सातवें दिन लें माता कालरात्रि का आशीर्वाद, जानें पूजा विधि व मां के चमत्कारिक मंत्र

    शारदीय नवरात्रि की सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व है। उनकी आराधना से भय, नकारात्मकता और संकट दूर होते हैं तथा जीवन में सुख-समृद्धि आती है। सप्तमी तिथि 28 सितंबर 2025 दोपहर से 29 सितंबर शाम तक रहेगी। मां को गुड़, चना और शहद का भोग प्रिय है।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 28 Sep 2025 07:52:29 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 28 Sep 2025 07:52:29 AM (IST)
    मां कालरात्रि की शुभ मुहूर्त में करें पूजा। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. सप्तमी पर मां कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व।
    2. पूजा से भय, संकट और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती।
    3. तिथि 28 सितंबर दोपहर से 29 सितंबर शाम तक।

    धर्म डेस्क। शारदीय नवरात्रि का पर्व देशभर में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मां दुर्गा के नौ रूपों की पूजा-अर्चना में सप्तमी को मां कालरात्रि की आराधना का विशेष महत्व है। शक्ति की उपासना के इस पर्व में सप्तमी तिथि का दिन नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति, भय का अंत और जीवन में सुख-समृद्धि लाने वाला माना गया है। मां कालरात्रि की पूजा कने से शत्रुओं पर विजय और आत्मविश्वास की प्राप्ति होती है।

    मां कालरात्रि का स्वरूप

    माता कालरात्रि ज्ञान और वैराग्य की देवी हैं। उनका स्वरूप गहरे अंधकार के समान काला है। उनके तीन नेत्र हैं। बिखरे केश और नासिका से निकलती अग्नि की लपटें दिव्य तेज को दिखाती हैं। मां के तीनों नेत्र ब्रह्मांड के समान हैं। वह अपने बाएं हाथ में खड्ग और लोहे का कांटा लिए हैं। भक्तों का विश्वास है कि मां कालरात्रि की पूजा करने से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होती हैं।

    पूजा का शुभ मुहूर्त

    आश्विन शुक्ल सप्तमी तिथि की शुरुआत 28 सितंबर 2025 को दोपहर 02:28 बजे से हो रही है। इसका समापन 29 सितंबर को शाम 04:31 बजे पर होगा। इस तिथि में मां कालरात्रि की पूजा-अर्चना करना अत्यंत फलदायी होता है।

    पूजा विधि

    • पूजा स्थल को शुद्ध कर मां कालरात्रि की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें।

    • गंगाजल से स्नान कराकर रोली, अक्षत, कुमकुम, पुष्प, धूप और दीप अर्पित करें।

    • माता को उनका प्रिय भोग चढ़ाएं और मंत्रों का जाप करें।

    • दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर मां की आरती उतारें।

    मां कालरात्रि के मंत्र

    “ॐ कालरात्रि देव्ये नमः”

    “ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै ऊं कालरात्रि दैव्ये नमः”

    “या देवी सर्वभू‍तेषु मां कालरात्रि रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥”

    प्रिय भोग

    मां कालरात्रि को गुड़ और चना अर्पित करना शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इससे जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वहीं शहद का भोग लगाने से माता शीघ्र प्रसन्न होती हैं और भक्त को सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं।

