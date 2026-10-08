दिल्ली से 160 KM दूर भगवान कल्कि का घर, इस जगह लेंगे जन्म, जानें क्या है भगवान के माता-पिता का नाम

धर्म डेस्क। सनातन धर्म-शास्त्रों और पंचांगीय परंपरा के अनुसार, आश्विन कृष्ण त्रयोदशी के आसपास ही भगवान श्री कृष्ण देह त्यागकर बैकुंठ धाम लौटे थे, जिससे द्वापर युग का अंत और कलयुग का प्रारंभ हुआ था। इस विशेष तिथि को धार्मिक मान्यताओं में कलयुग दिवस के रूप में देखा जाता है।

श्रीमद्भागवत पुराण और कल्कि पुराण के अनुसार, कलयुग के अंत में धर्म की स्थापना और पाप के विनाश के लिए भगवान श्रीहरि विष्णु अपना 10वां अवतार 'कल्कि अवतार' के रूप में लेंगे। पुराणों में इस पावन स्थान का नाम संभल (शंभल) बताया गया है, जिसकी पहचान वर्तमान उत्तर प्रदेश के संभल जिले में स्थित ऐंचोड़ा कंबोह के रूप में हो चुकी है।