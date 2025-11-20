मेरी खबरें
    Shukra Gochar: शुक्र के नक्षत्र गोचर से इन 5 राशियों की खुलेगी किस्मत, धन का होगा जबरदस्त लाभ

    29 नवंबर को शुक्र के अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश से कई राशियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आएंगे। विशेष रूप से वृषभ, सिंह, तुला, धनु और मीन राशि के जातकों को प्रेम, धन, करियर और रिश्तों में बेहतरी मिलेगी। रुके कार्य पूरे होंगे और आर्थिक स्थिरता बढ़ेगी।

    By Digital Desk
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 20 Nov 2025 01:12:53 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 20 Nov 2025 01:12:53 PM (IST)
    शुक्र के नक्षत्र गोचर से 5 राशियों की किस्मत चमक जाएगी। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. वृषभ को धन लाभ और रिश्तों में मजबूती प्राप्त होगी।
    2. सिंह राशि में करियर उछाल और सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी।
    3. तुला को साझेदारी लाभ और दांपत्य जीवन में मिठास मिलेगी।

    धर्म डेस्क। 29 नवंबर 2025 को प्रेम, सौंदर्य, विलासिता और समृद्धि का कारक ग्रह शुक्र अनुराधा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। शनि से प्रभावित यह नक्षत्र दृढ़ता, भावनात्मक संतुलन और गहराई का प्रतीक माना जाता है।

    शुक्र के इस नक्षत्र में आने से जीवन के कई क्षेत्रों जैसे रिश्ते, धन, करियर और मानसिक शांति में सकारात्मक परिणाम आते है। इसका असर सभी 12 राशियों पर दिखाई देगा, लेकिन 5 राशियों पर यह गोचर शुभ फल देने वाला है।

    वृषभ

    शुक्र वृषभ का स्वामी ग्रह है, इसलिए यह गोचर आपके लिए वरदान साबित होगा। रुका हुआ पैसा मिलने की संभावना है। प्रेम संबंध मधुर होंगे और दांपत्य जीवन मजबूत होगा। नई प्रॉपर्टी, वाहन या लग्जरी चीजों की खरीद के योग बनेंगे। आर्थिक और मानसिक रूप से स्थिरता बढ़ेगी।


    सिंह

    सिंह राशि वालों के लिए यह समय तरक्की लेकर आएगा। प्रमोशन, प्रतिष्ठा और नई जिम्मेदारियां मिलने के योग हैं। पब्लिक रिलेशन बेहतर होंगे, सरकारी कार्यों में सफलता मिलेगी और विदेश से जुड़े काम का लाभ मिलेगा। नेतृत्व क्षमता निखरेगी।

    तुला

    शुक्र तुला का भी स्वामी ग्रह है, इसलिए दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ेगा। साझेदारी से लाभ होगा। व्यापार-निवेश में अच्छे रिटर्न मिलेंगे। भावनात्मक संतुलन और मानसिक शांति मजबूत होगी।

    धनु

    धनु राशि वालों के लिए यह गोचर नई उम्मीदें लेकर आ रहा है। उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा और नए करियर अवसरों के योग बनेंगे। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा और लंबे समय से अटके कार्य पूरे होंगे।

    मीन

    मीन राशि वालों के लिए यह अवधि बेहद शुभ है। प्रेम संबंध गहरे होंगे, अविवाहितों को विवाह प्रस्ताव मिल सकते हैं। क्रिएटिव कार्यों में सफलता मिलेगी। धन-संपत्ति में वृद्धि के कई योग बनेंगे।

    अस्वीकरण- इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

