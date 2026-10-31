धर्म डेस्‍क। देवगुरु बृहस्पति 31 अक्टूबर शनिवार को कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार, गुरु के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव सभी 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा। गुरु को ज्ञान, धन, संतान, विवाह, भाग्य और सुख-समृद्धि का कारक माना जाता है।

इस गोचर से कुछ राशियों के लिए करियर में उन्नति, कारोबार में विस्तार और आर्थिक लाभ के अवसर बनने की संभावना जताई जा रही है। वहीं, कुछ राशियों के जातकों को खर्च, निर्णय और पारिवारिक मामलों में सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, मेष, कर्क, तुला, धनु और कुंभ राशि वालों के लिए यह गोचर विशेष रूप से अनुकूल रह सकता है। हालांकि, इसका प्रभाव व्यक्ति की जन्मकुंडली में गुरु की स्थिति और अन्य ग्रहों के योग पर भी निर्भर करता है।देवगुरु एक वर्ष में राशि परिवर्तन करते हैं। इसलिए किसी भी राशि में देवगुरु का गोचर 12 वर्ष बाद होता है। बृहस्पति का गोचर सिंह राशि में होगा। 31 अक्टूबर को बृहस्पति कर्क राशि से निकलकर सिंह राशि में आ जाएगा। बृहस्पति का यह गोचर 31 अक्टूबर से 24 जनवरी तक सिंह राशि में रहेगा। हालांकि बृहस्पति का यह गोचर कई राशियों के लिए लकी रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ राशियों पर इस गोचर का असर पड़ेगा।

इस गोचर की वजह से 4 राशियों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। तो आइए जानते हैं कि बृहस्पति के इस गोचर से किन राशियों पर असर पड़ेगा। पढ़ें बृहस्पति गोचर 2026 राशिफल ज्योतिष के अनुसार, बृहस्पति को ज्ञान, धन, भाग्य, सुख, समृद्धि और तरक्की का कारक माना जाता है। 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि में आ जाएगा। बृहस्पति के इस गोचर का मेष से मीन राशि तक सभी 12 राशियों पर अलग-अलग असर पड़ेगा। बृहस्पति का यह गोचर कई राशियों के लिए लकी रहेगा। हालांकि बृहस्पति का यह गोचर कई राशियों के लिए लकी रहेगा, लेकिन ऐसा लगता है कि कुछ राशियों पर इस गोचर का असर पड़ेगा। इस गोचर की वजह से 4 राशियों को सावधान रहने की सलाह दी जाती है। तो चलिए जानते हैं कि बृहस्पति के इस गोचर से किन राशियों पर असर पड़ेगा। किन राशियों को सावधान रहने की ज़रूरत है? जानिए बृहस्पति गोचर 2026 राशिफल का विस्तृत विवरण। वृषभ राशि 31 अक्टूबर 2026 को बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। वृषभ राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर चौथे भाव में होगा। ज्योतिष के अनुसार, चौथे भाव में बृहस्पति के गोचर का असर घर, परिवार, मानसिक शांति और सेहत पर पड़ सकता है। घर के खर्चे बढ़ने की संभावना है। घर, ज़मीन या प्रॉपर्टी से जुड़े खर्चे हो सकते हैं। नए इन्वेस्टमेंट करते समय सोच-समझकर फैसले लें। पैसे के लेन-देन में जल्दबाज़ी करने से बचें। काम पर नौकरी और बिज़नेस की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं। सोचे हुए कामों को पूरा करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। सिंह राशि बृहस्पति कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेगा। सिंह राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर पहले भाव, यानी जन्म राशि पर होगा। ज्योतिष के अनुसार, इसे 'जन्म गुरु' कहा जाता है। इस दौरान आपकी ज़िंदगी में कई ज़रूरी बदलाव हो सकते हैं। बृहस्पति के गोचर का असर कॉन्फिडेंस, रेप्युटेशन, सेहत, नौकरी, बिज़नेस और पारिवारिक जीवन के सभी क्षेत्रों में महसूस किया जा सकता है। दिखावे या प्रतिष्ठा के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करने से बचें। भविष्य के लिए बचत करने पर ध्यान दें। प्रमोशन या नया मौका पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले पैसे की प्लानिंग कर लें। सेहत पर खास ध्यान देने की ज़रूरत है