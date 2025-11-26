मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    Skand Shashthi 2025: भगवान कार्तिकेय को समर्पित पावन पर्व है चंपा षष्ठी व्रत, जानें मुहूर्त, विधि और महत्व

    स्कंद षष्ठी 2025 भगवान कार्तिकेय को समर्पित पावन पर्व है, जो 26 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन शुभ मुहूर्त में पूजा, व्रत और मंत्र-जाप का विशेष महत्व है। माना जाता है कि इस व्रत से संतान सुख, समृद्धि, मानसिक शांति, आध्यात्मिक उन्नति और रोग-दोष से मुक्ति मिलती है।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Wed, 26 Nov 2025 07:54:34 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 26 Nov 2025 07:54:34 AM (IST)
    Skand Shashthi 2025: भगवान कार्तिकेय को समर्पित पावन पर्व है चंपा षष्ठी व्रत, जानें मुहूर्त, विधि और महत्व
    स्कंद षष्ठी हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र पर्व माना जाता है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. स्कंद षष्ठी भगवान कार्तिकेय को समर्पित प्रमुख पर्व है।
    2. 26 नवंबर 2025 को चंपा षष्ठी मनाई जाएगी।
    3. दोपहर 1:54 से 2:36 शुभ पूजा मुहूर्त है।

    धर्म डेस्क। स्कंद षष्ठी हिंदू धर्म का अत्यंत पवित्र और शक्तिपूर्ण पर्व माना जाता है। यह पर्व भगवान शिव-पार्वती के परम तेजस्वी पुत्र भगवान कार्तिकेय को समर्पित है, जिन्हें स्कंद, मुरुगन, सुवर्णकुमार तथा दक्षिण भारत में विशेष रूप से भगवान मुरुगन के रूप में पूजा जाता है।

    हर माह शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर स्कंद षष्ठी व्रत रखा जाता है, लेकिन मार्गशीर्ष माह की षष्ठी को चंपा षष्ठी के नाम से अत्यधिक विशेष माना जाता है। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र में यह पर्व अत्यधिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। राजस्थान और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी अब इस व्रत की मान्यता बढ़ रही है।


    साल 2025 में चंपा षष्ठी 26 नवंबर, बुधवार को मनाई जाएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए व्रत, मंत्र-जाप और पूजा से संतान सुख, समृद्धि, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। भगवान कार्तिकेय की आराधना से व्यक्ति के जीवन से नकारात्मकता, भय, रोग-दोष और बाधाओं का नाश होता है।

    आइए इस पावन पर्व के मुहूर्त, पूजा-विधि और महत्व को विस्तार से समझते हैं।

    चंपा षष्ठी 2025 का शुभ मुहूर्त

    2025 में षष्ठी तिथि 25 नवंबर की रात 10:56 बजे आरंभ होकर 27 नवंबर की रात 12:01 बजे समाप्त होगी। उदया तिथि में 26 नवंबर के दिन ही चंपा षष्ठी पर्व मनाया जाएगा।

    महाराष्ट्र में इस पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। पूजा के लिए शुभ (विजय) मुहूर्त दोपहर 01:54 बजे से 02:36 बजे तक रहेगा। इसी समय मुख्य पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

    स्कंद षष्ठी व्रत पूजा विधि

    • सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत-संकल्प लें।

    • भगवान कार्तिकेय या खंडोबा देव की मूर्ति/चित्र के सामने हल्दी, कुमकुम, फूल, नारियल और प्रसाद अर्पित करें।

    • घी का दीपक जलाएं और कार्तिकेय मंत्र या खंडोबा प्रार्थना का जाप करें।

    • शुभ मुहूर्त के दौरान मुख्य पूजा अवश्य करें।

    • व्रत पूरे शुद्ध मन और विश्वास के साथ रखें।

    स्कंद षष्ठी व्रत का महत्व

    धार्मिक मान्यता है कि स्कंद षष्ठी का व्रत मनुष्य के भीतर से लोभ, मोह, क्रोध और अहंकार को दूर करता है। यह व्रत साधक को मानसिक शांति, धन-वैभव, यश और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान कार्तिकेय की कृपा से शारीरिक कष्ट, जीवन की बाधाएं और रोग दूर होते हैं।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.