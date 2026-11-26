धर्म डेस्क। साल 2027 में आसमान में कुल पांच ग्रहण लगेंगे। इनमें दो सूर्य ग्रहण और तीन चंद्र ग्रहण शामिल हैं। धार्मिक नजरिए से इन सभी ग्रहणों को लेकर लोगों के मन में सवाल रहेंगे कि किस दिन मंदिरों के कपाट बंद होंगे, कब सूतक लगेगा और किन ग्रहणों के दौरान पूजा-पाठ या भोजन से जुड़े नियम मान्य होंगे।

ज्योतिष और पंचांग की मान्यताओं के अनुसार, 2027 में भारत में मुख्य रूप से 2 अगस्त को लगने वाले सूर्य ग्रहण का सूतक मान्य होगा। बाकी ग्रहणों में सूतक को लेकर अलग स्थिति रहेगी। 2027 में कब-कब लगेंगे पांच ग्रहण? NASA के ग्रहण कैलेंडर और द्रिक पंचांग के अनुसार, 2027 में ग्रहण की तारीखें इस प्रकार हैं- 6 फरवरी- वलयाकार सूर्य ग्रहण (दिखाई नहीं देगा)

21 फरवरी- उपच्छाया चंद्र ग्रहण (दिखाई दे सकता है)

18 जुलाई- उपच्छाया चंद्र ग्रहण (बेहद हल्का, कुछ जगहों पर दृश्य)

2 अगस्त- पूर्ण सूर्य ग्रहण (भारत में आंशिक दिखाई देगा)

17 अगस्त- उपच्छाया चंद्र ग्रहण (भारत में दिखाई नहीं देगा) किस ग्रहण में लगेगा सूतक? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सूतक वह समय होता है जो ग्रहण शुरू होने से पहले आरंभ होता है। परंपरागत रूप से सूर्य ग्रहण में 12 घंटे और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पहले सूतक लगने की मान्यता है। हालांकि, सूतक के नियम आमतौर पर उसी जगह मान्य माने जाते हैं जहां ग्रहण दिखाई देता है।

6 फरवरी का सूर्य ग्रहण: यह वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, लेकिन भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए यहां पारंपरिक मान्यता के अनुसार सूतक नहीं लगेगा।

21 फरवरी और 18 जुलाई के चंद्र ग्रहण: ये दोनों उपच्छाया चंद्र ग्रहण होंगे। इनमें चंद्रमा की चमक में बहुत हल्का बदलाव आता है। द्रिक पंचांग की परंपरा के अनुसार, उपच्छाया चंद्र ग्रहण में सूतक मान्य नहीं होता।

2 अगस्त का सूर्य ग्रहण: यह 2027 का सबसे महत्वपूर्ण ग्रहण होगा। दुनिया के कुछ हिस्सों में यह पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा, जबकि भारत में इसका आंशिक रूप दिखाई देगा। इसलिए भारत में जहां यह नजर आएगा, वहां सूतक की मान्यता लागू होगी। 2 अगस्त को कब से लगेगा सूतक? नई दिल्ली में 2 अगस्त को सूर्य ग्रहण दोपहर करीब 3:53 बजे से शाम 5:02 बजे तक दिखाई देने का अनुमान है। पारंपरिक नियम के अनुसार, इसका सूतक उसी दिन सुबह करीब 3:53 बजे शुरू होगा। दूसरे शहरों में ग्रहण शुरू होने और समाप्त होने का समय अलग हो सकता है।