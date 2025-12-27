दादी-नानी खास दिनों में बाल धोने से क्यों रोकती थीं? पूर्वजों की सोच जानकर रह जाएंगे दंग

धर्म डेस्क। आज के समय में लोग सुविधा के हिसाब से कभी भी बाल धो लेते हैं, लेकिन पुराने जमाने में दादी-नानी कुछ खास दिनों और समय पर बाल धोने से सख्त मना करती थीं। अक्सर इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, जबकि इसके पीछे प्राचीन सभ्यताओं की गहरी सोच और जीवन विज्ञान छिपा हुआ था।

मिस्र से लेकर भारत तक, बाल धोना केवल स्वच्छता से जुड़ा काम नहीं था, बल्कि इसे एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक प्रक्रिया माना जाता था। आइए जानते हैं कि हमारे पूर्वजों ने बाल धोने के लिए इतने नियम क्यों बनाए थे।

1. बालों को माना जाता था ऊर्जा का माध्यम प्राचीन मान्यताओं के अनुसार बाल केवल सुंदरता का हिस्सा नहीं थे, बल्कि उन्हें ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण करने वाला एंटेना माना जाता था। ऐसा विश्वास था कि व्यक्ति की स्मृतियां और संस्कार बालों में संचित रहते हैं। इसलिए बार-बार बाल धोने से मानसिक ऊर्जा और स्मरण शक्ति पर असर पड़ सकता है। 2. शरीर के तापमान का संतुलन पुरानी चिकित्सा पद्धतियों के अनुसार सिर शरीर का सबसे संवेदनशील अंग है। बाल धोने से सिर का तापमान अचानक कम हो सकता है, जिससे शरीर की पाचन अग्नि और रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ती है। यही वजह थी कि बीमारी, सर्दी या शाम के समय बाल धोने से परहेज किया जाता था।