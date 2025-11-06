कम निवेश में शुरू करें अपना बिजनेस, 10 हजार में कमाएं 40 हजार रुपये महीने
कम पूंजी में बिजनेस शुरू करना अब आसान हो गया है। केवल 10 हजार रुपये लगाकर मसाला या अगरबत्ती यूनिट जैसी यूनिक आइडियाज से महीने में 35 से 40 हजार रुपये की कमाई संभव है। सही प्लानिंग, गुणवत्ता और मार्केटिंग से ये छोटे बिजनेस बड़े स्तर तक बढ़ाए जा सकते हैं।
Publish Date: Thu, 06 Nov 2025 02:57:27 PM (IST)
Updated Date: Thu, 06 Nov 2025 02:57:27 PM (IST)
युवाओं में खुद का बिजनेस शुरू करने का बढ़ रहा चलन। (फाइल फोटो)
HighLights
- 10 हजार रुपये में शुरू करें छोटा बिजनेस।
- मसाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमेशा मांग में रहता है।
- ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बढ़ाएं अपने प्रोडक्ट की पहुंच।
बिजनेस डेस्क। Small Business: देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच युवाओं में आत्मनिर्भर भारत की सोच पनप रही है। ऐसे में अब युवाओं में खुद का बिजनेस शुरू करने का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।
अगर, आपके पास सिर्फ 10 हजार रुपये हैं, तो भी आप एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने में 35 से 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है सही योजना और थोड़ी समझदारी की। आइए जानते हैं ऐसे दो छोटे बिजनेस के बारे में जिन्हें आप घर से भी शुरू कर सकते हैं।
घर से शुरू करें मसाला बनाने का बिजनेस
- भारत में मसालों की डिमांड कभी खत्म नहीं होती। हर घर में रोजाना इनका इस्तेमाल होता है। ऐसे में मसाला मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हमेशा फायदेमंद साबित होता है।
- आपको बस लगभग 10 हजार रुपये की शुरुआती लागत में ग्राइंडर मशीन, पैकिंग मटेरियल और कुछ बेसिक मसाले खरीदने होंगे।
- शुरुआत में छोटे स्तर पर काम करें और अपने प्रोडक्ट लोकल दुकानों या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट पर बेचें। अगर, मसालों की क्वालिटी और पैकिंग अच्छी रही, तो ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा। बिजनेस तेजी से आगे बढ़ेगा। महीने में 35 से 40 हजार रुपये तक कमाई संभव है।
अगरबत्ती यूनिट से भी होगी अच्छी कमाई
- अगरबत्ती का बिजनेस भी कम लागत और ज्यादा मुनाफे वाला काम है। पूजा-पाठ और त्योहारों में इसकी मांग लगातार बनी रहती है। इस बिजनेस के लिए केवल एक छोटा कमरा और बेसिक मशीनरी चाहिए, जो 10 हजार रुपये के भीतर आ जाती है।
चारकोल पाउडर, परफ्यूम और बांस स्टिक जैसे कच्चे माल आसानी से लोकल मार्केट में मिल जाते हैं। शुरुआत में लोकल दुकानों को सप्लाई दें। अगर, प्रोडक्ट की खुशबू व क्वालिटी बेहतरीन रही तो जल्द ही बड़े ऑर्डर मिलने लगेंगे। इस बिजनेस से भी आप महीने में 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं।