कम निवेश में शुरू करें अपना बिजनेस, 10 हजार में कमाएं 40 हजार रुपये महीने

बिजनेस डेस्क। Small Business: देश में बढ़ती बेरोजगारी के बीच युवाओं में आत्मनिर्भर भारत की सोच पनप रही है। ऐसे में अब युवाओं में खुद का बिजनेस शुरू करने का आत्मविश्वास बढ़ रहा है। बहुत से लोग यह मानते हैं कि बिजनेस शुरू करने के लिए बड़ी पूंजी चाहिए होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है।

अगर, आपके पास सिर्फ 10 हजार रुपये हैं, तो भी आप एक सफल बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। हर महीने में 35 से 40 हजार रुपये तक की कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरत है सही योजना और थोड़ी समझदारी की। आइए जानते हैं ऐसे दो छोटे बिजनेस के बारे में जिन्हें आप घर से भी शुरू कर सकते हैं।