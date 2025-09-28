Sunday Rashifal 28 September 2025: इन जातकों को मिलेगा काम का बड़ा फायद, पढ़िए रविवार का राशिफल

धर्म डेस्क। सितंबर का यह रविवार बारहों राशियों के लिए मिश्रित परिणाम लेकर आया है। कुछ लोगों को आज जहां नई सफलता, सम्मान और आर्थिक लाभ मिलने के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों, मानसिक तनाव और विवादों से सावधान रहने की जरूरत है। रिश्तों और परिवार में तालमेल बनाए रखना आज की सबसे बड़ी कुंजी होगी। वहीं, करियर और व्यापार में लिए गए समझदारी भरे निर्णय आगे बड़ी उपलब्धि दिला सकते हैं। आइए जानते हैं कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा।

मेष - आज का दिन आपके लिए सुखद और सकारात्मक रहने वाला है। स्वास्थ्य में आपको काफी लाभ देखने को मिल सकता है, जिससे आप लाइफ में खुशहाल महसूस करेंगे। आपकी वाणी और व्यवहार लोगों को प्रभावित करने में सफल रहेंगे, जिससे किसी पुराने अड़चनदार काम को सुलझाने के मौके बनेंगे। व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में लाभ के उच्च संभावना बन रहे हैं।

वृषभ - आज आप कुछ कारणों से मानसिक तनाव में रह सकते हैं। आपके परिचित और करीबी लोग आपसे धोखा कर सकते हैं और आपको किसी बड़े षड्यंत्र में फंसाने की योजना बना सकते हैं। ऐसे समय में सावधान रहना सबसे बेहतर होगा। कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के बड़े बदलाव या फेरबदल को इस समय टालना उचित रहेगा, क्योंकि यह आपके लिए परेशानी बढ़ा सकता है। साथ ही व्यापार या व्यवसाय में खराबी या गिरावट महसूस हो सकती है। मिथुन - आज आप वाहन आदि का सही तरीके से संचालन करें, तभी सुरक्षित रहेंगे। अगर मन आज उखड़ा-खोया और अस्थिर रहेगा, तोम आप किसी बड़े कार्यक्षेत्रीय निर्णय को गलत गलत चक्कर में ले बैठेंगे, जिससे आपको गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। घर-परिवार के मामले में भी आपके विरोधी ताकतवर हो सकते हैं।

कर्क - आज आपके मन में कई नए विचार उमड़ेंगे, जिन्हें साकार करने के लिए आप अपने सहयोगियों से मदद मांग सकते हैं। आज का दिन आपको खास लाभ देगा, जिससे आपका दिल प्रसन्न रहेगा। व्यापार के क्षेत्र में किसी बड़े पार्टनर के साथ आपकी डील बनने की संभावना है, जिससे आने वाले समय में आपको बड़े लाभ मिल सकते हैं। परिवार के सदस्यों के बीच मांगलिक अवसर भी बनेंगे। सिंह - आज आपका दिन खुशखबरी से भरा रहने वाला है,खासकर अगर आपने अभी-अभी नौकरी के लिए किसी एग्जाम में भाग लिया है. आज आपको अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है, बिज़नेस या व्यवसाय में भी आप आज बड़े निवेश का विचार कर सकते हैं, जिसका फायदा आने वाले समय में मिल सकता है. सामाजिक और पारिवारिक क्षेत्र में आज आपको मान-सम्मान प्राप्त होगा। कन्या - आज का दिन आपके स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहने की जरूरत को बढ़ा देगा; पुराने रोग फिर से उभरकर सामने आ सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. व्यावसायिक क्षेत्र में किसी अजनबी के साथ बड़े दांव-पेंच भरे सौदे करने से बचना उचित रहेगा. आज के लिए परिस्थितियां ठीक नहीं लग रहीं. पारिवारिक माहौल में मतभेद बढ़ने की संभावना है। तुला - आज आपका मन आज नेगेटिव विचारों से घिरा रहेगा, जिससे किसी की अच्छी बात भी आपको बुरी लग सकती है. इस वजह से आप अपने लिए नए विवाद भी खड़े कर सकते हैं. अगर विवादों से बचना हो, तो आज अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें. खासकर व्यापार-व्यवसाय, बड़े लेनदेन, बच्चों, साथी, परिवार में, और पैतृक संपत्ति को लेकर चल रहे विवादों से दूर रहें।

वृश्चिक - आज अगर आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आज का दिन आपके लिए सही रहेगा। लेकिन किसी अपरिचित व्यक्ति पर भरोसा करना आपको कई बार मुस्कान के साथ सावधान रहने की जरूरत भी जताता है। व्यापार-व्यवसाय में चाहे कितनी भी बड़ी डील हो, कागजी दस्तावेजों की अच्छी तरह से जाँच-पड़ताल कर लें, तभी कोई निर्णय लें। धनु - आज आप किसी पवित्र यात्रा पर जा सकते हैं, जिससे आपका मन आध्यात्मिक ऊर्जा से तरोताजा रहेगा. आज आपका मन शांत है और आपके जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए यह सही समय है, जिसमें आपके सभी प्रियजन आपका साथ देंगे. व्यापार-व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ के संकेत बन रहे हैं, और संभव है कि आज आपको रुका हुआ धन मिल जाए. परिवार में खुशखबरी आ सकती है। मकर - आज आपके परिवार में किसी सदस्य की सेहत अचानक बिगड़ सकती है, जिससे आप काफी परेशान दिखेंगे। साथ ही आपको आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ सकता है। इस समय आपको व्यापार या व्यवसाय में कोई बड़ा जोखिम नहीं उठाना चाहिए और न ही किसी बड़े निवेश के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। परिवार के साथ अपनी निजी बातें साझा न करने की सलाह भी दी जा रही है।