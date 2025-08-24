मेरी खबरें
    Sunday Rashifal 24 August 2025: आज किए गए काम का मिलेगा बड़ा फायद, पढ़िए रविवार का राशिफल

    24 अगस्त 2025 का राशिफल कई राशियों के लिए शुभ संकेत लेकर आया है। कुछ जातकों को नौकरी और व्यापार में सफलता मिलेगी, वहीं कुछ को स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवारिक रिश्तों में सुधार और नए अवसरों की संभावनाएं भी नजर आ रही हैं।

    By Anurag Mishra
    Edited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Sun, 24 Aug 2025 07:17:39 AM (IST)
    Updated Date: Sun, 24 Aug 2025 07:20:34 AM (IST)
    आज का राशिफल सभी जातकों के लिए मिलाजुला है। (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मेष, सिंह को नौकरी-व्यापार में सफलता के अवसर मिलेंगे।
    2. वृषभ, मिथुन को स्वास्थ्य व आर्थिक परेशानियों से जूझना पड़ेगा।
    3. कर्क, वृश्चिक, कुंभ को परिवार संग सुखद समय मिलेगा।

    धर्म डेस्क, इंदौर। आज का दिन कई राशियों के लिए शुभ समाचार लेकर आया है, तो कुछ राशियों के लिए सावधानी और धैर्य की आवश्यकता है। जहां कुछ जातकों के लिए नौकरी, व्यापार और पारिवारिक जीवन में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे, वहीं कुछ राशियों को स्वास्थ्य, तनाव और आर्थिक उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है।

    आइए जानते हैं बारह राशियों के लिए आज का विस्तृत हाल...

    मेष

    मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन शुभ संकेत लेकर आया है। लंबे समय से नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए यह दिन खुशखबरी भरा हो सकता है। प्रयासों में सफलता मिलने की संभावना है।

    परिवार में सौहार्द का वातावरण रहेगा और संभव है कि घर में किसी नए सदस्य का आगमन हो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आपसी मतभेद दूर होंगे। कुल मिलाकर, दिन खुशियों और स्नेह से भरा रहेगा।

    वृषभ

    वृषभ राशि वालों को आज कार्यस्थल पर चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों या साझेदारों के साथ अविश्वास या मतभेद की स्थिति बन सकती है। इससे कार्य में अस्थिरता महसूस होगी और व्यवसाय में नुकसान की आशंका भी है।

    स्वास्थ्य पर इसका असर देखने को मिल सकता है, जिससे मानसिक अशांति बनी रहेगी। घर-परिवार के सदस्यों के साथ विवाद और तनाव की स्थिति बनने की संभावना है, इसलिए धैर्य और संयम जरूरी है।

    मिथुन

    मिथुन राशि के लिए आज व्यक्तिगत समस्याओं के चलते दिन तनावपूर्ण हो सकता है। मौसमी बीमारियों का असर पड़ सकता है, जिससे परिवार और आप स्वयं प्रभावित हो सकते हैं। पारिवारिक सहयोग के साथ चुनौतियों का सामना करना होगा।

    व्यवसायिक क्षेत्र में मंदी की स्थिति बनेगी, जिससे आय में कमी और अस्थिरता का अनुभव हो सकता है। आज का दिन धैर्य और सावधानी के साथ बिताना बेहतर होगा।

    कर्क

    कर्क राशि के लिए आज का दिन हर्ष और आनंद से भरा रहेगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन प्रसन्न रहेगा। परिवार या दोस्तों के साथ बाहर घूमने की योजना बन सकती है। कार्यक्षेत्र और व्यवसाय में शुभ संकेत मिलेंगे।

    खासकर ससुराल पक्ष से आर्थिक मदद प्राप्त होने के योग हैं, जिससे आपके कामकाज में गति और लाभ मिलेगा। पुराने पारिवारिक संघर्षों में भी सुधार होगा और रिश्तों में नजदीकियां बढ़ेंगी।

    सिंह

    सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली साबित हो सकता है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को सफलता मिल सकती है। करियर में उन्नति के मौके मिलेंगे और नए प्रोजेक्ट या अवसर आपके सामने आ सकते हैं।

    व्यापार क्षेत्र में भी नया अनुबंध या संपर्क आपके लिए लाभकारी रहेगा। लक्ष्य के करीब पहुंचने का यह सही समय है, इसलिए प्रयास जारी रखें।

    कन्या

    कन्या राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर सतर्क रहना होगा क्योंकि अस्वस्थता महसूस हो सकती है। व्यापार में बड़े जोखिम लेने से बचें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है।

    पारिवारिक माहौल में वाद-विवाद और तनाव बढ़ सकता है, इसलिए वाणी पर संयम रखें। गपशप और अनावश्यक विवादों से दूरी बनाए रखना ही आपके लिए लाभकारी रहेगा।

    तुला

    तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। कार्यभार अधिक रहने से शारीरिक कमजोरी और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। किसी करीबी के स्वास्थ्य में गिरावट की संभावना है, जिससे चिंता बढ़ेगी। नए कार्य की शुरुआत के लिए आज का समय अनुकूल नहीं है।

    नौकरी की तलाश में लगे लोगों को आज तुरंत सफलता नहीं मिलेगी और परिणाम मिलने में देरी हो सकती है। धैर्य रखना ही सबसे अच्छा उपाय होगा।

    वृश्चिक

    वृश्चिक राशि के लिए आज का दिन परिवार और रिश्तों के लिए खास रहेगा। परिवार के साथ बाहर घूमने का अवसर मिलेगा और घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। नौकरी या व्यवसाय में सहयोग मिलेगा और वरिष्ठों से मदद की संभावना है।

    किसी बड़े अवसर या ऑफर की प्राप्ति से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार में भी कोई सुखद समाचार मिलने के योग हैं।

    धनु

    धनु राशि वालों के लिए आज का दिन थोड़ा सावधानी से बिताना होगा। किसी बड़े कार्य या नए प्रोजेक्ट की शुरुआत से बचें, वरना नुकसान उठाना पड़ सकता है। खासतौर पर कर्ज लेने से बचें क्योंकि इससे आर्थिक दबाव बढ़ सकता है।

    स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। व्यापारिक साझेदारों के साथ मतभेद या उनका साथ छोड़ना वित्तीय नुकसान का कारण बन सकता है।

    मकर

    मकर राशि के जातकों के लिए आज का दिन मिश्रित परिणाम देने वाला है। मानसिक दबाव रहेगा और किसी कार्य को पूर्ण करने में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता तुरंत नहीं मिलेगी, लेकिन आर्थिक स्थिति में सुधार की संभावना है।

    आय के नए स्रोत सामने आ सकते हैं। परिवार में विवाद की स्थिति से बचना आवश्यक है और बच्चों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा।

    कुंभ

    कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन परिवार संग आनंद का रहेगा। लंबे समय बाद परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। घर में चल रहे तनाव कम होंगे और आनंदमय माहौल बनेगा।

    कार्यस्थल पर भी सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, जिससे कार्यों में सरलता आएगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और संभव है कि परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बने।

    मीन

    मीन राशि के जातकों के लिए आज का दिन धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से खास रहेगा। धार्मिक यात्रा पर जाने के योग हैं। मित्रों और परिवार का सहयोग कार्यक्षेत्र और यात्रा दोनों में लाभदायक रहेगा।

    हालांकि, अपने धन और सामान की सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। व्यवसाय और व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और पुरानी योजनाओं को पूरा करने में सफलता मिलने की संभावना है।

