Dev Diwali 2025 पर दिखेगा साल का सबसे चमकीला सुपरमून, कार्तिक पूर्णिमा पर बनेगा खास खगोलीय और ज्योतिषीय संयोग

डिजिटल डेस्क। देव दिवाली और कार्तिक पूर्णिमा के शुभ संयोग पर इस बार आसमान में एक अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा। 5 नवंबर 2025 की रात को चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहेगा। इस दौरान यह सामान्य दिनों की तुलना में अधिक बड़ा, उज्ज्वल और चमकीला नजर आएगा। इसकी चांदनी से धरती का हर कोना रोशनी से नहाएगा, जिससे वातावरण और भी मनमोहक हो जाएगा।

खगोलविदों के अनुसार, जब चंद्रमा अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे पास आता है और उसी दिन पूर्णिमा होती है, तो उसका आकार और चमक कई गुना बढ़ जाती है। यही कारण है कि यह रात साल के सबसे उजले चंद्र दर्शन के रूप में याद रखी जाएगी।