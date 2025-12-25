New Year 2026 पर सूर्य गोचर से चमकेगा भाग्य, इन राशियों को मिलेगी जॉब से जुड़ी गुड न्यूज

धर्म डेस्क: नव वर्ष (New Year 2026) कई राशियों के जातकों के लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आने वाला है। ग्रहों के शुभ संयोग से कुछ राशियों के जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नए साल को लेकर लोगों में पहले से ही खास उत्साह देखा जा रहा है।
ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नए साल के पहले दिन कई राशियों पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहने वाली है। उनकी अनुकंपा से नौकरी से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं सूर्य गोचर 2026 और इसका राशियों पर प्रभाव।
वर्तमान समय में आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जिसके कारण खरमास चल रहा है। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। खरमास के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि, इस अवधि में भी सूर्य देव की कृपा कुछ राशियों पर बनी हुई है, जिससे नौकरी और करियर से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं।
वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष अनुकंपा रहेगी। सूर्य देव आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं, सरकारी सेवा में कार्यरत जातकों को वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं।
इस दौरान आपकी कार्यकुशलता बढ़ेगी और नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। व्यापार से जुड़े लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा। खासतौर पर ज्वेलरी और धातु से जुड़े व्यवसायियों की आय में वृद्धि हो सकती है। पिता का सम्मान करें और उनकी सलाह से कार्य करना लाभकारी रहेगा।
कुंभ राशि के जातकों के लिए नया साल लाभ और प्रगति लेकर आएगा। वर्ष के पहले दिन ही सूर्य देव की कृपा आप पर बनी रहेगी, जिससे शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। धन में वृद्धि के योग हैं और जीवन को व्यवस्थित करने की आपकी योजनाएं सफल होंगी।
आप सही दिशा में निवेश करेंगे, जिससे आर्थिक लाभ होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी और मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। खानपान और जीवनशैली पर विशेष ध्यान देने की सलाह दी जाती है। नए साल के पहले दिन स्नान के बाद सूर्य देव को अर्घ्य दें और महादेव की श्रद्धा से पूजा करें।