New Year 2026 पर सूर्य गोचर से चमकेगा भाग्य, इन राशियों को मिलेगी जॉब से जुड़ी गुड न्यूज

धर्म डेस्क: नव वर्ष (New Year 2026) कई राशियों के जातकों के लिए नई उम्मीदें और खुशियां लेकर आने वाला है। ग्रहों के शुभ संयोग से कुछ राशियों के जीवन में तरक्की के योग बन रहे हैं, वहीं कुछ लोगों की लंबे समय से चली आ रही इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। नए साल को लेकर लोगों में पहले से ही खास उत्साह देखा जा रहा है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, नए साल के पहले दिन कई राशियों पर सूर्य देव की विशेष कृपा रहने वाली है। उनकी अनुकंपा से नौकरी से जुड़ी बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। साथ ही मानसिक तनाव और शारीरिक परेशानियों से राहत मिलने के संकेत हैं। आइए जानते हैं सूर्य गोचर 2026 और इसका राशियों पर प्रभाव।

सूर्य गोचर 2026 (Surya Gochar 2026) वर्तमान समय में आत्मा के कारक सूर्य देव धनु राशि में विराजमान हैं, जिसके कारण खरमास चल रहा है। सूर्य देव के मकर राशि में प्रवेश करते ही खरमास समाप्त हो जाएगा। खरमास के दौरान शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। हालांकि, इस अवधि में भी सूर्य देव की कृपा कुछ राशियों पर बनी हुई है, जिससे नौकरी और करियर से जुड़ी समस्याएं दूर हो सकती हैं। वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि के जातकों पर सूर्य देव की विशेष अनुकंपा रहेगी। सूर्य देव आपके धन भाव को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों को शुभ समाचार मिल सकता है। वहीं, सरकारी सेवा में कार्यरत जातकों को वित्तीय लाभ के संकेत मिल रहे हैं।