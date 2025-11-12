मेरी खबरें
    Surya Yam Panchank Yog 2025: सूर्य और यम के शक्तिशाली योग से चमकेगी 3 राशियों की किस्मत, बरसेगा झमाझम पैसा

    11 नवंबर 2025 को सूर्य और यम ग्रह के 72 डिग्री कोण से बने पंचाक योग का तीन राशियों—सिंह, धनु और मीन पर विशेष प्रभाव पड़ेगा। इन राशियों के जातकों को धन, मान-सम्मान, करियर और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी के योग बन रहे हैं। भाग्य इनका पूरा साथ देगा।

    सूर्य तथा यम ग्रह बना रहे पंचाक योग। (फाइल फोटो)

    1. सूर्य-यम के 72 डिग्री से बना पंचाक योग।
    2. सिंह राशि को मिलेगी तरक्की और नेतृत्व का मौका।
    3. धनु राशि के लिए धन लाभ और मानसिक मजबूती।

    धर्म डेस्क। 11 नवंबर 2025 मंगलवार को दोपहर 1:47 बजे आत्मा और पिता के कारक सूर्य तथा यम ग्रह एक-दूसरे से 72 डिग्री के कोण पर आकर पंचाक योग का निर्माण कर चुके हैं।

    ज्योतिष के अनुसार यह योग बेहद दुर्लभ और शक्तिशाली माना जाता है। इस सूर्य-यम पंचाक योग का प्रभाव तीन राशियों सिंह, धनु और मीन के जातकों पर विशेष रूप से दिखाई देगा। इन राशियों के लोगों को धन, करियर और मान-सम्मान के क्षेत्र में शुभ परिणाम मिल सकते हैं।

    सिंह राशि

    सूर्य-यम का यह योग सिंह राशि के जातकों के लिए जीवन को नया दिशा देगा। समाज में मान-सम्मान बढ़ेगा और जातक अपने कार्यों को पूरा करने के लिए पूरी ऊर्जा से जुटेंगे। धन के क्षेत्र में बड़े निर्णय लेने का समय अनुकूल रहेगा। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होगी।


    धनु राशि

    धनु राशि के जातकों के लिए पंचाक योग धन कमाने के नए अवसर प्रदान करेगा। अटके हुए कार्य पूरे होंगे और मन में शांति व संतुष्टि बनी रहेगी। जातक अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। मानसिक रूप से मजबूत होकर वे बड़े निर्णय लेने से नहीं हिचकेंगे। आध्यात्मिकता की ओर झुकाव भी बढ़ेगा।

    मीन राशि

    मीन राशि वालों के लिए यह योग अत्यंत शुभ सिद्ध हो सकता है। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे और नई बिजनेस डील हासिल हो सकती है। मानसिक तनाव कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। पुरानी योजनाओं पर दोबारा काम शुरू करने का मौका मिलेगा, जिससे सफलता निश्चित है।

    अस्वीकरण: इस लेख में बताए गए उपाय/लाभ/सलाह और कथन केवल सामान्य सूचना के लिए हैं। नईदुनिया यहां इस लेख फीचर में लिखी गई बातों का समर्थन नहीं करता है। इस लेख में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों/ज्योतिषियों/पंचांग/प्रवचनों/मान्यताओं/धर्मग्रंथों/दंतकथाओं से संग्रहित की गई हैं। पाठकों से अनुरोध है कि लेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न मानें एवं अपने विवेक का उपयोग करें। नईदुनिया अंधविश्वास के खिलाफ है।

