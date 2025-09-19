मेरी खबरें
    Dream Astrology: बार-बार दिखाई देते हैं ये सपने, मिलने वाली है खुशखबरी

    Dream Astrology: स्वप्न शास्त्र बताता है कि सोते समय दिखाई देने वाले कुछ सपने भविष्य की शुभ घटनाओं का संकेत देते हैं। ऊंची दीवार पर बैठना, देवी-देवताओं का आशीर्वाद पाना, बारिश देखना और जलता दीपक दिखाई देना – ये सभी सपने तरक्की, खुशियां और धन लाभ की ओर इशारा करते हैं।

    By ADITYA KUMAR
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Fri, 19 Sep 2025 08:35:30 AM (IST)
    Updated Date: Fri, 19 Sep 2025 08:48:54 AM (IST)
    Dream Astrology: बार-बार दिखाई देते हैं ये सपने, मिलने वाली है खुशखबरी
    Dream Astrology: बार-बार दिखाई देते हैं ये सपने (Picture Credit: Freepik) (AI Image)

    HighLights

    1. सपनों का गहरा संबंध भविष्य से होता है - स्वप्न शास्त्र।
    2. बारिश, देवी-देवताओं और दीपक का सपना होता है शुभ संकेत।
    3. करियर, तरक्की और धन लाभ की ओर इशारा करते हैं ये सपने।

    धर्म डेस्क, नई दिल्ली। सपनों की दुनिया रहस्यमयी होती है। नींद में दिखने वाले सपने अक्सर हमारी सोच और मन की स्थिति को दर्शाते हैं, लेकिन स्वप्न शास्त्र के अनुसार कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भविष्य की शुभ घटनाओं का संकेत देते हैं। अगर आपको कुछ खास सपने बार-बार दिखाई दे रहे हैं, तो यह आने वाली खुशियों का इशारा हो सकता है।

    मिलती है तरक्की

    अगर किसी व्यक्ति को सपने में बार-बार ऊंची दीवार पर बैठे रहने का दृश्य दिखाई दे, तो यह बहुत ही शुभ माना जाता है। यह सपना करियर और कार्यक्षेत्र में तरक्की की ओर इशारा करता है। इसके साथ ही रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं।

    देवी-देवताओं का सपना

    सपने में बार-बार देवी-देवताओं का आना सौभाग्यशाली माना जाता है। खासतौर पर भगवान श्रीकृष्ण को बांसुरी बजाते हुए देखना इस बात का प्रतीक है कि आपके जीवन में नई खुशियां दस्तक देने वाली हैं।

    बारिश का सपना

    सपनों में बारिश का दिखना भी शुभ संकेत है। यह इस ओर इशारा करता है कि आपकी परेशानियां समाप्त होने वाली हैं। साथ ही यह सपना धन लाभ और नए अवसरों का प्रतीक भी है।

    जलता दीपक देखना

    यदि बार-बार जलता हुआ दीपक सपनों में दिखाई दे, तो यह अचानक धन प्राप्ति और आर्थिक समस्याओं के निवारण का संकेत है।

