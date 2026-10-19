एमपी में है एक ऐसा गांव जहां रावण दहन नहीं, रावण-कुंभकरण की होती है पूजा

राजगढ़। जहां एक और विजय दशमी के मौके पर पूरे देश में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण के पुतले का दहन किया जाता है वहीं दूसरी और राजगढ़ जिले में नेशनल हाइवे किनारे रावण व कुंभकरण की मूर्तियां की पूजन की जाती है। न सिर्फ पूजा की जाती है, बल्कि उनसे सुख-समृिद्ध की कामना भी की जाती है। आगरा-मुंबई नेशनल हाइवे पर ब्यावरा-पचोर के बीच में एक ऐसा ही गांव है भाटखेड़ी।

जहां गांव के बाहर सड़क किनारे रावण व कुंभकरण की मूर्तियां बनी हुई हैं। एक खेत में वर्षों से यह स्थापित है।ऐसे में जहां सभी दूर रावण के पुतलों को जलाया जाता है वहीं दूसरी और यहां पर आज दोपहर में ग्रामीणों द्वारा इनकी पूजन-अर्चना की जाएगी। गांव के मुखिया ग्रामीणों के साथ जुलूस के रूप में पूजन-सामग्री लेकर ढोल-नंगाडों के बीच यहां पर उल्लासपूर्ण माहौल में पहुंचेंगे।

जहां न सिर्फ भाटखेड़ी बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी जमा होंगे। विधि-विधान के साथ उनकी पूजन-अर्चना की जाएगी। ऐसी मान्यता है कि गांव व क्षेत्र की खुशहाली, सुख-समृद्धि व अच्छी पैदावर की कामना के लिए यहां पर पूजन की जाती है। ग्रामीणों का मानना है कि इनकी हर साल पूजन करने से पूरे क्षेत्र में सुख-शांति बनी रहती है। किसान व ग्रामीण परेशानियों से मुक्त रहते हैं। ग्रामीण रावण और कुंभकरण को राक्षस नहीं, बल्कि इष्ट देवता मानते हैं और सुख, शांति और समृद्धि के लिए उनकी पूजा करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त रावण की प्रतिमा के आगे सिर झुकाकर मनोकामना मांगता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है।