हलाहल विष से लेकर अमृत कलश तक, समुद्र मंथन से निकले ये 14 दिव्य रत्न बताते हैं धनतेरस का असली मतलब

धर्म डेस्‍क। हर साल दिवाली से ठीक दो दिन पहले यानी त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है और इस दिन को भगवान धन्वंतरि के प्रकट होने के दिन के तौर पर भी मनाया जाता है। भागवत पुराण और दूसरे हिंदू धर्मग्रंथों के मुताबिक, देवताओं और राक्षसों ने अमरता देने वाले अमृत को पाने के लिए दूध के सागर का मंथन किया था और इसे समुद्रमंथन कहा गया।

'समुद्रमंथन' में एक-एक करके 14 रत्न निकले और उन सभी का अपना-अपना महत्व है। इतना ही नहीं, समुद्रमंथन के साथ ही धनतेरस का त्योहार भी शुरू हुआ। आज भी धनतेरस को नई चीजें खरीदने का शुभ मौका माना जाता है और इसे भगवान धन्वंतरि और समुद्रमंथन के दौरान अमृत कलश से भी जोड़ा जाता है।

धनत्रयोदशी का समुद्रमंथन से कनेक्शन समुद्रमंथन की कहानी हमें बताती है कि ज़हर और अमृत दोनों ही ज़िंदगी के अनुभवों की निशानी हैं। जहां ज़हर हमें मुश्किलों और त्याग की याद दिलाता है, वहीं अमृत सेहत, उम्मीद और खुशहाली का संदेश देता है। इसलिए, धन की चाहत के साथ-साथ धनत्रयोदशी इस त्योहार की भावना को भी सार्थक बनाती है। असल में, समुद्रमंथन के अलग-अलग रत्नों का अपना अलग महत्व है और आज भी लोगों पर उनका अलग असर होता है। आइए आपको सभी रत्नों और उनके महत्व के बारे में बताते हैं। हलाहल विष समुद्रमंथन से जो पहली चीज़ निकली वह था हलाहल विष। यह इतना ताकतवर था कि एक साथ तीनों लोगों को खत्म कर सकता था। इससे देवता और राक्षस दोनों डर गए और आखिर में भगवान शिव ने इसे अपने गले में उतार लिया और यह नीलकंठ कहलाया। भगवान शिव का इस विष को पीना त्याग और बलिदान की सीख देता है।

कामधेनु गाय समुद्र मंथन से निकला दूसरा रत्न कामधेनु गाय थी। यह एक दिव्य गाय थी, जिसके बारे में आज भी माना जाता है कि यह किसी भी व्यक्ति या देवता की सभी इच्छाएं पूरी करती है। कामधेनु न केवल धन देती है बल्कि खुशहाली का आशीर्वाद भी देती है। उच्चैश्रवा घोड़ा समुद्र मंथन से निकला तीसरा रत्न उच्चैश्रवा घोड़ा था। यह सात चेहरों वाला एक दिव्य घोड़ा था और इसकी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। इसका रंग सफ़ेद था और देवता और राक्षस दोनों इसे पाना चाहते थे, लेकिन आखिर में यह घोड़ा राक्षसों के राजा बलि को दे दिया गया। Samudra Manthan: घर में रखें समुद्र मंथन से जुड़ी ये खास चीजें, हमेशा भरी रहेगी तिजोरी, मिलेंगे शुभ परिणाम ऐरावत हाथी समुद्र मंथन से निकला चौथा रत्न ऐरावत हाथी था, जिसका रंग सफ़ेद था। सभी देवता और राक्षस इसकी दिव्यता से हैरान थे। आखिर में यह हाथी देवताओं के राजा इंद्र को दे दिया गया। कौस्तुभ मणि कौस्तुभ मणि को सभी रत्नों में सबसे बड़ा माना जाता है। इसे समुद्र मंथन से निकला एक चमकीला और अनोखा रत्न माना जाता था, जिसकी रोशनी मिनटों में पूरे ब्रह्मांड में फैल गई थी। यह रत्न भगवान विष्णु के सिर पर सुशोभित था। कल्पवृक्ष समुद्र मंथन से निकला छठा रत्न कल्पवृक्ष था, जो इच्छाएं पूरी करने वाला पेड़ था और स्वर्ग में स्थापित था। कल्पवृक्ष सिखाता है कि इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है।

अप्सरा रंभा खूबसूरत अप्सरा रंभा, जो अपनी अनोखी खूबसूरती के लिए जानी जाती थीं, समुद्रमंथन में सातवें स्थान पर प्रकट हुईं। उन्होंने देवताओं के राजा इंद्र के दरबार की भी शोभा बढ़ाई। महालक्ष्मी आठवां और सबसे दिव्य रत्न, महालक्ष्मी, समुद्रमंथन में प्रकट हुईं और भगवान विष्णु की पत्नी बनीं। मां लक्ष्मी को वैभव, समृद्धि और धन की देवी माना जाता है और उनकी पूजा से धन का योग बनता है। वरुणी मदिरा समुद्रमंथन में नौवें स्थान पर वारुणी मदिरा निकलीं, जिन्हें देवताओं ने ठुकरा दिया और राक्षसों के साथ जगह मिल गई। उनके वितरण से यह शिक्षा मिली कि कोई भी चीज़ किसी भी व्यक्ति तक उसकी पसंद के अनुसार पहुंचती है। चंद्रमा समुद्र मंथन से निकला दसवां रत्न चंद्रमा था, जिसकी ठंडक आज भी बनी हुई है और यह भगवान शिव के सिर पर था। शारंग धनुष समुद्र मंथन से निकला ग्यारहवां रत्न शारंग धनुष था, जो भगवान विष्णु को मिला था। इस धनुष को चलाने वाला व्यक्ति अजेय माना जाता है और यह भगवान विष्णु के गुणों के अनुसार था। पांचजन्य शंख समुद्र मंथन से बारहवें रत्न के रूप में पांचजन्य शंख निकला। भगवान कृष्ण ने इस शंख को अपने हाथों में धारण किया था। महाभारत का युद्ध इसी शंख की ध्वनि से शुरू हुआ था। इसे जीत का प्रतीक माना जाता था। भगवान धन्वंतरि भगवान धन्वंतरि समुद्र मंथन से तेरहवें रत्न के रूप में निकले और उनके हाथ में अमृत का कलश था। जिस दिन वे प्रकट हुए थे, वह कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी, जिसे धनतेरस (धनत्रयोदशी) के नाम से जाना जाने लगा। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक भी माना जाता है।