धर्म डेस्‍क। वैदिक ज्योतिष के अनुसार, राहु और केतु का राशि बदलना हमेशा बड़े बदलावों का कारण माना जाता है। 2026 के आखिर तक दोनों ग्रहों की स्थिति बदल जाएगी। कैलकुलेशन के अनुसार, 25 नवंबर 2026 को राहु कुंभ राशि से निकलकर मकर राशि में जाएगा, जिसका स्वामी शनि है। वहीं, केतु सिंह राशि से कर्क राशि में जाएगा, जिसका स्वामी चंद्रमा है।

ग्रहों का यह ज़रूरी गोचर अगले 18 महीनों तक, यानी जून 2028 तक लागू रहेगा। मकर राशि करियर, सोशल स्टेटस और भौतिक महत्वाकांक्षाओं से जुड़ी है। वहीं, कर्क राशि भावनाओं, परिवार और मानसिक शांति को दिखाती है। आइए जानें कि ग्रहों का यह गोचर आपकी राशि पर कैसे असर डालेगा और किसी भी बुरे नतीजे से बचने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं।

मेष: राहु आपके दसवें घर (करियर) में आ रहा है। आपको काम में अचानक तरक्की मिल सकती है और नया पद मिल सकता है। केतु के चौथे घर में होने से अपनी फैमिली लाइफ और मां की हेल्थ पर खास ध्यान दें। वृष: नौवें घर (भाग्य स्थान) में राहु के असर से अटके हुए कामों में तेज़ी आएगी। लंबी दूरी की यात्रा और विदेश यात्रा के मौके मिल सकते हैं। मिथुन: आठवें घर में राहु और दूसरे घर में केतु का होना अचानक पैसे का फायदा या पैतृक प्रॉपर्टी मिलने का इशारा करता है। हालांकि, आपको अपनी बोलचाल और खाने-पीने की आदतों में संयम रखने की ज़रूरत है। कर्क: आपके लग्न या पहले घर में केतु का आना आपको खुद को जानने और आध्यात्मिकता की ओर ले जाएगा। सातवें घर में राहु के असर से शादीशुदा ज़िंदगी या बिज़नेस पार्टनरशिप में गलतफहमियों से बचने के लिए सावधान रहें।