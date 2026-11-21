धर्म डेस्‍क। ज्योतिष में शुक्र को सुख, समृद्धि, प्रेम, वैवाहिक जीवन और धन का कारक माना जाता है। इसलिए माना जा रहा है कि शुक्र की स्थिति में बदलाव का असर राशियों पर भी पड़ेगा। शुक्र 3 अक्टूबर से कन्या राशि में वक्री चल रहा है। 14 नवंबर, 2026 से फिर से वक्री हो गया।

ज्योतिषियों के अनुसार, शुक्र की यह बदली हुई चाल ज़्यादातर राशियों के लिए अच्छी हो सकती है। हालांकि, धनु और मीन राशि वालों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इन राशियों को पैसे के लेन-देन, रिश्ते और ज़रूरी फ़ैसले लेते समय खास ध्यान रखने की सलाह दी गई है। आइए जानते हैं कि शुक्र के धनु और मीन राशि में गोचर करने से धनु राशि पर असल में क्या असर पड़ सकता है।

शुक्र के गोचर के बाद धनु राशि वालों को अपनी फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ में कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। उन्हें अचानक किसी काम के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है। इसलिए, पैसों के लेन-देन में सोच-समझकर फैसले लेने में जल्दबाजी न करें। रिश्तों में भी अनबन होने की संभावना है। छोटी-छोटी बातों पर जीवनसाथी से बहस हो सकती है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना ज़रूरी होगा। काम पर साथ काम करने वालों से अनबन हो सकती है। इसलिए, दूसरी बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें। मीन राशि मीन राशि वालों के लिए शुक्र का गोचर कुछ मामलों में मुश्किल भरा हो सकता है। किसी काम में मनचाही सफलता मिलने में देरी हो सकती है।